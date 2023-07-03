Люди не платять податки: Ростислав Шурма пояснив, чому готівка заважає прозорості доходів та сприяє корупції

Перший острах громадян щодо скасування готівки обумовлений тим, що люди не платять податки: заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма розповів деталі про умови запровадження економіки без готівки.

Громадяни України не сплачують податки, тому у них є страхи стосовно скасування готівкового обігу. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма під час прес-конференції. Він додав, що коментатори його ідеї про скасування готівки (cashless) дещо викривляють його виступ на лондонській конференції.

«Ми дійсно зараз аналізуємо переведення економіки на cashless. У залі (на конференції у Лондоні – прим. ред.), де знаходилася величезна кількість бізнесу, реакція політиків, міжнародної спільноти на це була дуже позитивна.

В той же час я бачу страхи у нашому суспільстві. Чому виникають страхи?

Перше. Люди не платять податки. Якщо ми подивимося на структуру того, як люди отримують доходи, то у недержавному секторі до 60-70 відсотків не сплачують податки. Достатньо подивитися споживчі витрати і скласти пропорцію. Тому, звичайно, багато громадян переживають за це.

Тому зразу скажу, що введення cashless не буде в один момент. Це до десятка реформ.

Сashless без комплексної податкової реформи – у тому числі зі зниженням податків, неможливий. Бо або впадуть доходи громадян, або економіка стане неконкурентною.

Друге, це амністія капіталів. Якщо ми переходимо на цей режим, то людям треба дати можливість їх легалізувати (хоча податкова амністія нещодавно вже була – прим. ред.)», - зазначив Ростислав Шурма.

«Є переживання стосовно інфраструктури. Як з цим будуть жити в селі люди, бабусі. Відповідаю. Ми готуємо проект с Укрпоштою, основною метою якого буде 100-відсоткове покриття всього населення України цифровими банківськими послугами. І 100-відсоткове покриття терміналами.

А те, наскільки стабільна і стійка наша система навіть в умовах війни і перебоїв з електроенергією – я думаю, всі переконалися за останні півтори роки», зазначив Шурма.

«Четверте, чому потрібен кеш? Хабарі. 99 відсотків хабарів здійснюється в готівці. І на превеликий жаль, всі ми говоримо, що хочемо позбутися корупції, але виходить так, що велика кількість громадян задіяна у передачі неправомірної вигоди», - вважає заступник керівника ОП.

А режим без готівки, за його словами, «залишає сліди» і робить боротьбу з корупцією простішою.

Нагадаємо, також Ростислав Шурма заявив, що в Офісі Президента незабаром планують розробити концепцію концентрації функцій контролю за бізнесом в одному органі. Найбільш вірогідним варіантом є Бюро економічної безпеки.

Детальніше дивіться у відео.

Автор: Наталя Мамченко

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