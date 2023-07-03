Люди не платят налоги: Ростислав Шурма объяснил, почему наличные деньги мешают прозрачности доходов и способствуют коррупции

Первый страх граждан об отмене наличности обусловлен тем, что люди не платят налоги: заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма рассказал детали об условиях введения экономики без наличных денег.

Граждане Украины не платят налоги, поэтому у них есть страхи по отмене наличного оборота. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма в ходе пресс-конференции. Он добавил, что комментаторы его идеи об отмене наличных денег (cashless) несколько искажают его выступление на лондонской конференции.

«Мы действительно сейчас анализируем перевод экономики на cashless. В зале (на конференции в Лондоне – прим. ред.), где находилось огромное количество бизнеса, реакция политиков, международного сообщества на это было очень позитивная.

Вместе с тем, я вижу страхи в нашем обществе. Почему появляются страхи?

Первый. Люди не платят налоги. Если мы посмотрим на структуру того, как люди получают доходы, то в негосударственном секторе до 60-70 процентов не платят налоги. Достаточно посмотреть потребительские расходы и составить пропорцию. Поэтому, конечно, многие переживают за это.

Поэтому сразу скажу, что введение cashless не будет в один момент. Это до десятка реформ.

Сashless без комплексной налоговой реформы – в том числе с понижением налогов, невозможен. Ибо либо упадут доходы граждан, либо экономика станет неконкурентной.

Во-вторых, это амнистия капиталов. Если мы переходим на этот режим, то людям нужно дать возможность их легализовать (хотя налоговая амнистия недавно уже была – прим. ред.)», - отметил Ростислав Шурма.

«Есть переживания по поводу инфраструктуры. Как с этим будут жить в деревне люди, бабушки. Отвечаю. Мы готовим проект с Укрпочтой, основной целью которого станет 100-процентное покрытие всего населения Украины цифровыми банковскими услугами. И 100-процентное покрытие терминалами.

А то, насколько стабильна и устойчива наша система даже в условиях войны и перебоев с электроэнергией – я думаю, все убедились за последние полтора года», – отметил Шурма.

«Четвертый, почему нужен кэш? Взятки. 99 процентов взяток производится в наличных. И к большому сожалению, все мы говорим, что хотим избавиться от коррупции, но выходит так, что большое количество граждан задействовано в передаче неправомерной выгоды», - считает замруководителя ОП.

А режим без наличных денег, по его словам, «оставляет следы» и делает борьбу с коррупцией проще.

Напомним, также Ростислав Шурма заявил, что в Офисе Президента в скором времени планируется разработать концепцию концентрации функций контроля за бизнесом в одном органе. Наиболее вероятным вариантом является Бюро экономической безопасности.

Детальнее смотрите в видео.

Автор: Наталья Мамченко

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