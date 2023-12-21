Верховний Суд виснував, чи може адвокат БПД, щодо якого було постановлено ухвалу про заміну через неналежний захист інтересів обвинуваченого, оскаржити вирок суду

Місцевий суд задовольнив клопотання обвинуваченого про заміну захисника і доручив Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначити йому іншого захисника

Адвокат, щодо якого в межах кримінального провадження було постановлено ухвалу про заміну через неналежний захист інтересів обвинуваченого, є особою, яка має право на оскарження постановленого в цьому кримінальному провадженні вироку суду з поданням заперечень на зазначену ухвалу. Про це зазначила колегія суддів Другої судової палати ККС Верховного Суду у постанові від 10.10.2023 у справі № 344/8781/22.

Обставини справи

Ухвалою місцевого суду від 1 листопада 2022 року в межах здійснення судового розгляду кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 КК, задоволено клопотання обвинуваченого про заміну захисника, доручено Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначити йому іншого захисника. Також вказано повідомити обласну КДКА про факт грубого порушення адвокатом вимог КПК та Правил адвокатської етики для відповідного реагування.

В обґрунтування рішення про заміну захисника суд першої інстанції в ухвалі зазначив обставини, які, на переконання суду, свідчать про ігнорування цим захисником своїх обов`язків, здійснення ним неналежного захисту інтересів обвинуваченого, неповагу до суду та порушення права обвинуваченого на розгляд справи протягом розумного строку в розумінні ст. 6 ч. 1 Конвенції.

Адвокат оскаржив зазначену ухвалу, проте апеляційний суд відмовив у відкритті провадження за його апеляційною скаргою на підставі ч. 4 ст. 399 КПК, оскільки оскаржена ухвала не підлягає самостійному оскарженню та може бути оскаржена відповідно до вимог та в порядку ч. 2 ст. 392 КПК.

З таким висновком апеляційного суду погодився і ККС, який відмовив у відкритті провадження на підставі п. 2 ч. 2 ст. 428 КПК, оскільки з касаційної скарги, наданих до неї судових рішень та інших документів не вбачалося підстав для її задоволення.

Врахувавши такі рішення судів апеляційної та касаційної інстанцій, адвокат після ухвалення місцевим судом вироку за ч. 4 ст. 185 КК у кримінальному провадженні, у якому він здійснював захист обвинуваченого, вважаючи, що цей вирок та ухвала від 1 листопада 2022 стосуються його прав, свобод та інтересів, оскаржив їх до апеляційного суду.

Апеляційний суд закрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою захисника на вказані рішення місцевого суду.

Позиція Касаційного кримінального суду

Скасовано ухвалу апеляційного суду і призначено новий розгляд в суді апеляційної інстанції. ККС дійшов висновку про допущення апеляційним судом істотних порушень вимог кримінального процесуального закону.

Апеляційний суд в порушення вимог п. 10 ч. 1 ст. 393 КПК, пунктів 1, 2, 10, 17 ст. 7, ч. 6 ст. 9, ч. 1, ч. 2 ст. 24 КПК, належним чином не перевірив доводи апеляційної скарги адвоката та дійшов передчасного висновку про те, що він не є особою, яка має право на оскарження вироку суду щодо особи, захист інтересів яких він здійснював у суді першої інстанції та ухвали місцевого суду від 1 листопада 2022, постановленої у кримінальному провадженні щодо останнього.

Автор: Наталя Мамченко

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