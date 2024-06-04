«Якість і швидкість експертиз Міністерства юстиції суттєво покращаться завдяки новим мобільними ДНК - лабораторіям» — заступник міністра юстиції Андрій Гайченко

Нові ДНК – лабораторії, які передали Україні партнери зі США, дозволять українським експертам проводити генетичні дослідження прямо у районах, де відбувалися бойові дії або у місцях скоєння злочинів.

Міністерство юстиції та Київське відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 3 червня 2024 року отримали від компанії ANDE Corporation (США) дві сучасних портативних лабораторії, які дозволять проводити ДНК-експертизи прямо в місцях, де нещодавно точилися бойові дії.

Як розповіли під час презентації портативної лабораторії представники ANDE Corporation Льюїс Шоу та Джулія Френч, одна лабораторія має вагу всього 50 кг та перевозиться у спеціальному пластиковому контейнері, який також можна використовувати як робочий стіл.

Лабораторія має мультимедійну панель, за допомогою якої здійснюється керування лабораторією, а вхід у систему здійснюється за допомогою логіну та паролю. Додатковий акумулятор дозволяє лабораторії працювати тривалий час навіть без електроенергії.

Зразки ДНК, відібрані для роботи, завантажуються у лабораторію прямо на місті їх збору за допомогою спеціального модулю або чипу, в якому містяться усі необхідні для аналізу хімічні речовини та розчини для проведення реакції.

Тривалість обробки лабораторією одного відібраного матеріалу – 94 хвилини, після чого зразок зберігається у пам’яті лабораторії.

Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції

«Це надзвичайно важлива для нас допомога. Особливо враховуючи те, що у Міністерства юстиції з початку повномасштабного вторгнення фактично відсутнє фінансування для придбання нового обладнання.

Обладнання, яке передане у розпорядження Міністерства юстиції, дозволить ідентифікувати тіла наших воїнів, які загинули захищаючи Україну, а також цивільних громадян, які загинули під час бойових дій. Наразі тисячі українців чекають хоча б на якійсь звістки щодо долі їх близьких. Відтак, мобільні лабораторії дозволять суттєво пришвидшити збір та обробку зразків генетичних матеріалів для встановлення даних загиблих військових і цивільних.

Великий плюс лабораторії полягає у тому, що переносити її можуть всього дві людини, а на звичайному автомобілі її можна доставити, наприклад, у місця, де точилися бойові дії. Завдяки компактності та автономному джерелу живлення лабораторію можна використовувати у місцях, де на даний момент відсутнє електропостачання.

Мобільна лабораторія працює з 27 локусами (ділянки ДНК, які містять гени – прим. авт.), що дозволяє встановлювати оптимальні результати при дослідженнях ДНК. Вірогідність помилки є майже нульовою.

Також ДНК-лабораторія дозволяє проводити високоякісні експертизи, наприклад, в питаннях встановлення батьківства, а також при розслідуванні злочинів або дорожньо-транспортних пригод у випадках, коли складно встановити, хто саме знаходився за кермом автомобіля під час вчинення резонансних ДТП або ДТП з потерпілими».

Автор В’ячеслав Хрипун

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