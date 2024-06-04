«Качество и скорость экспертиз Министерства юстиции существенно улучшатся благодаря новым мобильным ДНК - лабораториям» — замминистра юстиции Андрей Гайченко

Новые ДНК – лаборатории, переданные Украине партнерами из США, позволят украинским экспертам проводить генетические исследования прямо в районах, где происходили боевые действия или в местах совершения преступлений.

Министерство юстиции и Киевское отделение Национального научного центра «Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М. С. Бокариуса» 3 июня 2024 года получили от компании ANDE Corporation (США) две современных портативных лаборатории, которые позволят проводить ДНК-экспертизы прямо в местах, где недавно шли боевые действия.

Как рассказали во время презентации портативной лаборатории представители ANDE Corporation Льюис Шоу и Джулия Френч, одна лаборатория весит всего 50 кг и перевозится в специальном пластиковом контейнере, который можно использовать и как рабочий стол.

Лаборатория имеет мультимедийную панель, с помощью которой осуществляется управление лабораторией, а вход в систему осуществляется с помощью логина и пароля. Дополнительный аккумулятор позволяет лаборатории работать длительное время даже без электроэнергии.

Образцы ДНК, отобранные для работы, загружаются в лабораторию прямо на месте их сбора с помощью специального модуля или чипа, в котором содержатся все необходимые для анализа химические вещества и растворы для проведения реакции.

Продолжительность обработки лабораторией одного отобранного материала – 94 минуты, после чего образец сохраняется в памяти лаборатории.

Андрей Гайченко, заместитель министра юстиции

«Это очень важная для нас помощь. Особенно учитывая, что у Министерства юстиции с начала полномасштабного вторжения фактически отсутствует финансирование для приобретения нового оборудования.

Оборудование, переданное в распоряжение Министерства юстиции, позволит идентифицировать тела наших воинов, которые погибли, защищая Украину, а также гражданских лиц, погибших во время боевых действий. Сейчас тысячи украинцев ждут хотя бы каких-то известий о судьбе их близких. Таким образом, мобильные лаборатории позволят существенно ускорить сбор и обработку образцов генетических материалов для установки данных погибших военных и гражданских.

Большой плюс лаборатории состоит в том, что переносить ее могут всего два человека, а на обычном автомобиле ее можно доставить, например, в места, где недавно шли боевые действия. Благодаря компактности и автономному источнику питания, лабораторию можно использовать в местах, где отсутствует электроснабжение.

Мобильная лаборатория работает с 27 локусами (участки ДНК, содержащие гены – прим. авт.), что позволяет устанавливать оптимальные результаты при исследованиях ДНК. Вероятность ошибки почти нулевая.

Также ДНК-лаборатория позволяет проводить высококачественные экспертизы, например, в вопросах установления отцовства, а также при расследовании преступлений или ДТП, в случаях, когда сложно установить, кто именно находился за рулем автомобиля при совершении резонансных ДТП или во время ДТП с потерпевшими».

Автор Вячеслав Хрипун

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