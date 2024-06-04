В Минобороны сообщили, кому из военнообязанных за границей нужно вернуться и явиться в ТЦК

Украинцам за границей, получившим статус «в розыске» в «Резерв+», нужно вернуться и прийти в ТЦК, - представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин.

В Министерстве обороны Украины объяснили, кто из военнообязанных украинцев, которые сейчас за границей, должны вернуться домой для обновления своих военных данных в ТЦК. Речь идет о тех, кто находится за границей, и получил статус "в розыске" в приложении "Резерв+". Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Прежде всего тем, кто приложение "Резерв+" скачал, но там статус "В розыске" появился и если человек нарушил правила военного учета. То есть, например, снялся с учета в одном городе, а в другом не стал. Или не стал. вообще — уехала, когда ей еще не было 17 лет, а сейчас пришло время. И так далее. Есть ряд причин», — сказал Лазуткин.

По его словам, этим людям нужно явиться в ТЦК.

Также Лазуткин подчеркнул, что вряд ли из этих людей можно будет привлечь в украинскую армию какое-нибудь существенное количество.

"Впрочем, мы понимаем объективно, что небольшой процент украинцев, которые находятся сейчас за границей, можно привлечь к мобилизационным процессам, и люди далеко не все планируют возвращаться в Украину. Но напомню, что украинцы, которые находятся за границей, они так или иначе остаются нашими гражданами и соответствующее законодательство на них распространяется", — заявил он.

Ранее заместитель министра обороны заявляла, что 710 тысяч граждан, у которых был статус в Резерв+ в «розыске», сняты с розыска благодаря Резерв+.

При этом, как ранее объяснял заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева, подполковник Павел Литвин статус в мобильном приложении Резерв+ «в розыске» не равен уголовному преследованию.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопрос о юридических последствиях совершенных в приложении действий – например, лица неверно указывают свой адрес, номер телефона или электронную почту. Катерина Черногоренко вопрос, будет ли принято соответствующее постановление, пока не комментировала.

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