Может ли медицинская помощь предоставляться без направления: разъяснение Минздрава

Министерство здравоохранения Украины опровергло распространенный миф о том, что без направления ни одну медицинскую помощь в больницах бесплатно не окажут.
«Конечно, это миф. Государство гарантирует не только бесплатное оказание неотложной медицинской помощи, но и обеспечивает ряд медицинских услуг, которые пациенты могут получить бесплатно, даже не имея направления», - пишут в Минздраве.
В частности, это:
Экстренная медицинская помощь и экстренные госпитализации (например, медицинская помощь при остром мозговом инсульте, остром инфаркте миокарда и другие неотложные состояния):
Консультации в амбулаторных условиях таких врачей:
- акушер-гинеколог
- психиатр
- психолог
- нарколог
- педиатр
- фтизиатр
- лечащий врач, у которого пациент или пациентка с хроническим заболеванием находится под наблюдением.
Диагностика и лечение туберкулеза, ВИЧ.
Психиатрическая помощь в стационарных условиях.
Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном медицинской помощи.
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