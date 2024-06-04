Может ли медицинская помощь предоставляться без направления: разъяснение Минздрава

В Минздраве отметили, что государство гарантирует не только бесплатное оказание неотложной медицинской помощи, но и обеспечивает ряд медицинских услуг, которые пациенты могут получить бесплатно, даже не имея направления.

Министерство здравоохранения Украины опровергло распространенный миф о том, что без направления ни одну медицинскую помощь в больницах бесплатно не окажут.

«Конечно, это миф. Государство гарантирует не только бесплатное оказание неотложной медицинской помощи, но и обеспечивает ряд медицинских услуг, которые пациенты могут получить бесплатно, даже не имея направления», - пишут в Минздраве.

В частности, это:

Экстренная медицинская помощь и экстренные госпитализации (например, медицинская помощь при остром мозговом инсульте, остром инфаркте миокарда и другие неотложные состояния):

Первичная медицинская помощь

Консультации в амбулаторных условиях таких врачей:

- акушер-гинеколог

- психиатр

- психолог

- нарколог

- педиатр

- фтизиатр

- лечащий врач, у которого пациент или пациентка с хроническим заболеванием находится под наблюдением.

Диагностика и лечение туберкулеза, ВИЧ.

Психиатрическая помощь в стационарных условиях.

Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном медицинской помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.