Чи може медична допомога надаватись без направлення: роз’яснення МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України спростувала поширений міф про те, що без направлення жодну медичну допомогу в лікарнях безоплатно не нададуть.
«Звісно, це міф. Держава гарантує не тільки безоплатне надання невідкладної медичної допомоги, але й забезпечує низку медичних послуг, які пацієнти можуть отримати безоплатно, навіть не маючи направлення», - пишуть у МОЗ.
Зокрема, це:
Екстрена медична допомога та екстрені госпіталізації (наприклад, медична допомога при гострому мозковому інсульті, гострому інфаркті міокарда та інші невідкладні стани):
Консультації в амбулаторних умовах таких лікарів:
- акушер-гінеколог
- психіатр
- психолог
- нарколог
- педіатр
- фтизіатр
- лікуючий лікар, у якого пацієнт або пацієнтка із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.
Діагностика та лікування туберкульозу, ВІЛ.
Психіатрична допомога в стаціонарних умовах.
Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.
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