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Чи може медична допомога надаватись без направлення: роз’яснення МОЗ

13:38, 4 червня 2024
У МОЗ зазначили, що держава гарантує не тільки безоплатне надання невідкладної медичної допомоги, але й забезпечує низку медичних послуг, які пацієнти можуть отримати безоплатно, навіть не маючи направлення.
Чи може медична допомога надаватись без направлення: роз’яснення МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я України спростувала поширений міф про те, що без направлення жодну медичну допомогу в лікарнях безоплатно не нададуть.

«Звісно, це міф. Держава гарантує не тільки безоплатне надання невідкладної медичної допомоги, але й забезпечує низку медичних послуг, які пацієнти можуть отримати безоплатно, навіть не маючи направлення», - пишуть у МОЗ.

Зокрема, це:

Екстрена медична допомога та екстрені госпіталізації (наприклад, медична допомога при гострому мозковому інсульті, гострому інфаркті міокарда та інші невідкладні стани): 

Первинна медична допомога 

Консультації в амбулаторних умовах таких лікарів:

- акушер-гінеколог

- психіатр

- психолог

- нарколог

- педіатр

- фтизіатр

- лікуючий лікар, у якого пацієнт або пацієнтка із хронічним захворюванням перебуває під наглядом. 

Діагностика та лікування туберкульозу, ВІЛ.

Психіатрична допомога в стаціонарних умовах.

Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.

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