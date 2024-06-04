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На Київщині місцевий мешканець зберігав арсенал вибухівки та боєприпасів вдома

11:15, 4 червня 2024
За місцем проживання чоловіка поліція виявила понад 260 патронів, калібру 5,45 мм, порох та тротилово-порохову суміш.
На Київщині місцевий мешканець зберігав арсенал вибухівки та боєприпасів вдома
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У Київській області судитимуть чоловіка, який зберігав вдома понад 250 боєприпасів та вибухові речовини. Як повідомили у поліції області, арсенал вибухівки та боєприпасів у місцевого мешканця на Білоцерківщині виявили під час проведення обшуку помешкання, де чоловік проживав.

Під час проведення досудового розслідування слідчі встановили, що чоловік незаконно зберігав за місцем проживання понад 260 патронів, калібру 5,45 мм, порох та тротилово-порохову суміш.

У поліції зазначають, що слідчі завершили досудове розслідування за фактом незаконного поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ) – чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Раніше «Судово-юридичній газеті» стало відомо, що нардепи пропонують скасувати кримінальну відповідальність за виробництво зброї та вибухових речовин в домашніх умовах.

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