На Киевщине местный житель хранил арсенал взрывчатки и боеприпасов дома

По месту жительства мужчины полиция обнаружила более 260 патронов, калибра 5,45 мм, порох и тротилово-пороховую смесь.

В Киевской области будут судить мужчину, который хранил дома более 250 боеприпасов и взрывчатые вещества. Как сообщили в полиции области, арсенал взрывчатки и боеприпасов у местного жителя на Белоцерковщине обнаружили во время проведения обыска жилья, где мужчина проживал.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что мужчина незаконно хранил по месту жительства более 260 патронов, калибра 5,45 мм, порох и тротилово-пороховую смесь.

В полиции отмечают, что следователи завершили досудебное расследование по факту незаконного обращения с боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК) – мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее «Судебно-юридической газете» стало известно, что нардепы предлагают отменить уголовную ответственность за производство оружия и взрывчатых веществ в домашних условиях.

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