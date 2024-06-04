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У Міноборони повідомили, кому з військовозобов'язаних за кордоном треба повернутися та з'явитися в ТЦК

10:36, 4 червня 2024
Українцям за кордоном, які отримали статус «у розшуку» в «Резерв+», потрібно повернутися та прийти до ТЦК, - речник Міноборони Дмитро Лазуткін.
У Міноборони повідомили, кому з військовозобов'язаних за кордоном треба повернутися та з'явитися в ТЦК
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У Міністерстві оборони України пояснили, хто з військовозобов’язаних українців, що зараз за кордоном, повинен повернутися додому для оновлення своїх військових даних в ТЦК. Йдеться про тих, які перебувають за кордоном, та отримали статус "у розшуку" в додатку "Резерв+". Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Передусім тим, хто застосунок «Резерв+» скачав, але там статус "У розшуку" з’явився і якщо людина порушила правила військового обліку. Тобто, наприклад, знялася з обліку в одному місті, а в іншому не стала. Або не стала взагалі — виїхала, коли їй ще не було 17 років, а от зараз прийшов час. І так далі. Є низка причин", — сказав Лазуткін. 

За його словами, цим людям потрібно з’явитися до ТЦК. 

Також Лазуткін підкреслив, що навряд чи з цих людей можна буде залучити до українського війська якусь суттєву кількість.

"Втім, ми розуміємо об’єктивно, що невеликий відсоток українців, які знаходяться зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, і люди далеко не всі планують повертатися в Україну. Але нагадаю, що ті українці, які знаходяться за кордоном, вони так чи інакше залишаються нашими громадянами, і відповідне законодавство на них розповсюджується", — заявив він.

Раніше заступниця міністра оборони повідомляла, що 710 тисяч громадян, у яких був статус в Резерв+ в "розшуку", зняті з розшуку завдяки Резерв+.

При цьому, як раніше пояснював заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва, підполковник Павло Литвин статус в мобільному додатку Резерв+ «у розшуку» не дорівнює кримінальному переслідуванню.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій – наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Катерина Черногоренко питання, чи буде ухвалено відповідну постанову, поки не коментувала.

Також Міністерство оборони роз'яснило, коли військовозобов'язані громадяни отримують статус «у розшуку» в реєстрі "Оберіг".

 

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