В яких випадках ТЦК може розглянути справу про порушення правил військового обліку за відсутності порушника

ТЦК може розглядати справу за відсутності особи лише у випадках, коли є сукупність двох умов – дані про своєчасне сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від особи не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Як неодноразово писала «Судово-юридична газета», відповідно до змін до статті 258 КУпАП, які набули сили у травні 2024 року, за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію за статтями 210, 210-1 КУпАП протокол ТЦК може не складатися, але за умови, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику.

Разом з тим, відповідно до тієї ж статті 258 КУпАП, якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов’язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 256 цього Кодексу. Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення.

Тобто, протокол не складається, але особа має право заявити про незгоду з доводами про порушення, що потребуватиме складання ТЦК протоколу, і дає можливість отримати більш ширшу картину обставин, які ставляться у провину особі.

Нагадаємо, що відповідно до статті 235 КУпАП ТЦК розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності (статті 210, 210-1, 211 КУпАП)

Від імені ТЦК розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники ТЦК.

Права особи під час розгляду ТЦК справи про адміністративне правопорушення.

Як вбачається з ч. 1 ст. 268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право:

знайомитися з матеріалами справи,

давати пояснення,

подавати докази,

заявляти клопотання;

при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права , який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, ( тобто , особа має право заявити про необхідність надання їй правової допомоги, що не може бути проігноровано)

, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, ( , особа має право про необхідність надання їй правової допомоги, що не може бути проігноровано) оскаржити постанову по справі.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Тобто, має бути сукупність умов – підтвердження своєчасного сповіщення про місце і час розгляду справи і відсутність клопотання порушника про відкладення її розгляду.

З цього випливає обов’язок ТЦК належним чином повідомити особу про розгляд справи про накладення штрафу.

В силу ст. 248, ч. 1 ст. 268, ст. 277-2, ст. 278 КУпАП ТЦК зобов’язаний належним чином повідомити особу про розгляд справи не пізніше, ніж за три дні до дати розгляду справи.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала про позицію Другого апеляційного адміністративного суду по справі №642/1199/24 від 8 травня 2024 року, який вказав, що розгляд ТЦК справи про адмінправопорушення за відсутності особи, яку належним чином не повідомили про дату розгляду, є безумовною підставою для скасування постанови про притягнення до відповідальності.

Також він нагадав позиції Верховного Суду, відповідно до яких обов`язок повідомити особу про місце і час розгляду справи не пізніше ніж за 3 дні до дати розгляду справи про адміністративне правопорушення вважається виконаним, якщо особа, яка притягується до відповідальності, знає (поінформована) про час та місце розгляду справи за три дні до дати розгляду справи. Обов`язок доказування цієї обставини несе уповноважена посадова особа (у даному випадку – ТЦК).

Це постанови Верховного Суду по справах № 676/752/17, № 489/1004/17, № 308/12552/16-а, № 482/9/17, № 205/7145/16, де йдеться про наступне:

«Закріплюючи процесуальні гарантії прав особи, що притягається до адміністративної відповідальності, у тому числі й на участь у розгляді її справи, положення КУпАП містять й певні застереження, націлені на забезпечення належної реалізації компетентними органами (особами) наданих їм повноважень, зокрема, передбачені щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, лише у випадку наявності даних, що підтверджують належне повідомлення такої особи про місце і час розгляду справи.

Обов`язок повідомити особу про місце і час розгляду справи не пізніше ніж за три дні до дати розгляду справи про адміністративне правопорушення вважається виконаним, якщо особа, яка притягується до відповідальності, знає (поінформована) про час та місце розгляду справи за три дні до дати розгляду справи. Обов`язок доказування цієї обставини несе уповноважена посадова особа.

Повідомлення має на меті забезпечення участі особи у розгляді уповноваженим державним органом справи про адміністративне правопорушення».

Тобто, в рамках розгляду ТЦК адміністративної справи щодо можливих порушень законодавства про військовий облік та про мобілізацію, особа все одно має бути повідомлена в рамках правил КУпАП.

Слід підкреслити, що вищу юридичну силу має в цьому випадку саме норми Кодексу про адміністративні правопорушення, тобто, встановлені КУпАП правила, а не правила підзаконних актів, тобто, постанов Кабміну.

Автор: Наталя Мамченко

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