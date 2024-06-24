В каких случаях ТЦК может рассмотреть дело о нарушении правил военного учета в отсутствие нарушителя

ТЦК может рассматривать дело при отсутствии лица только в случаях, когда есть совокупность двух условий – данные о своевременном извещении о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела.

Как неоднократно писала «Судебно-юридическая газета», в силу вступивших в силу в мае 2024 года изменений в статью 258 КУоАП за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации по статьям 210, 210-1 КУоАП протокол ТЦК может не составляться, но при условии, если лицо не явилось без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия на вызов ТЦК, являясь надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова.

Вместе с тем, согласно той же статье 258 КУоАП, если во время составления постановления по делу об административном правонарушении лицо оспорит допущенное нарушение и налагаемое на него административное взыскание, то уполномоченное должностное лицо обязано составить протокол об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 256 настоящего Кодекса. Этот протокол является приложением к постановлению по делу об административном правонарушении.

То есть, протокол не составляется, но лицо имеет право заявить о несогласии с доводами о нарушении, что потребует составления ТЦК протокола, и дает возможность получить более широкую картину обстоятельств, вменяемых в лицо.

Напомним, что в соответствии со статьей 235 КУоАП ТЦК рассматривают дела о следующих административных правонарушениях: о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, о порче военно-учетных документов или потере их по неосторожности (статьи 210, 210-1, 211 КУоАП)

От имени ТЦК рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководители ТЦК.

Права лица при рассмотрении ТЦК дела об административном правонарушении

Как усматривается из ч. 1 ст. 268 КУоАП лицо, которое привлекается к административной ответственности, имеет право:

знакомиться с материалами дела,

давать объяснения,

представлять доказательства,

заявлять ходатайства;

при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката, другого специалиста в области права, который по закону имеет право на оказание правовой помощи лично или по поручению юридического лица (т.е. лицо имеет право заявить о необходимости оказания ему правовой помощи, что не может быть проигнорировано )

оспорить постановление по делу.

Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности.

В отсутствие этого лица дело может быть рассмотрено только в случаях, когда есть данные о своевременном его уведомлении о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела.

То есть должна быть совокупность условий – подтверждение своевременного оповещения о месте и времени рассмотрения дела и отсутствии ходатайства нарушителя об отложении его рассмотрения.

Из этого следует обязанность ТЦК должным образом уведомить лицо о рассмотрении дела о наложении штрафа.

В силу ст. 248, ч. 1 ст. 268, ст. 277-2, ст. 278 КУоАП ТЦК обязан надлежащим образом уведомить лицо о рассмотрении дела не позднее чем за три дня до даты рассмотрения дела.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала о позиции Второго апелляционного административного суда по делу №642/1199/24 от 8 мая 2024 года, указавшего, что рассмотрение ТЦК дела об админправонарушении при отсутствии лица, которое должным образом не уведомлено о дате рассмотрения, является безусловным основанием для отмены постановления о привлечении к ответственности.

Также он напомнил позиции Верховного Суда, в соответствии с которыми обязанность уведомить лицо о месте и времени рассмотрения дела не позднее чем за 3 дня до даты рассмотрения дела об административном правонарушении считается исполненной, если лицо, привлекаемое к ответственности, знает (информировано) о время и место рассмотрения дела за три дня до даты рассмотрения дела. Обязанность доказывания этого обстоятельства несет уполномоченное должностное лицо (в данном случае – ТЦК).

Это постановления Верховного Суда по делам №676/752/17, №489/1004/17, №308/12552/16-а, №482/9/17, №205/7145/16, где речь идет о следующем:

«Закрепляя процессуальные гарантии прав привлекаемого к административной ответственности лица, в том числе и на участие в рассмотрении его дела, положения КУоАП содержат и определенные оговорки, нацеленные на обеспечение надлежащей реализации компетентными органами (лицами) предоставленных им полномочий, в частности, предусмотренными по рассмотрению дела об административном правонарушении при отсутствии лица, привлекаемого к административной ответственности, только в случае наличия данных, подтверждающих надлежащее уведомление такого лица о месте и времени рассмотрения дела.

Обязанность уведомить лицо о месте и времени рассмотрения дела не позднее чем за три дня до даты рассмотрения дела об административном правонарушении считается исполненным, если лицо, привлекаемое к ответственности, знает (информировано) о времени и месте рассмотрения дела за три дня до даты рассмотрения дела. Обязанность доказывания этого обстоятельства несет уполномоченное должностное лицо.

Уведомление имеет целью обеспечение участия лица в рассмотрении уполномоченным государственным органом дела об административном правонарушении».

То есть, в рамках рассмотрения ТЦК административного дела о возможных нарушениях законодательства о военном учете и о мобилизации, лицо все равно должно быть уведомлено в рамках правил КУоАП.

Следует подчеркнуть, что высшую юридическую силу имеют в этом случае именно нормы Кодекса об административных правонарушениях, то есть установленные КУоАП правила, а не правила подзаконных актов, то есть постановлений Кабмина.

Автор: Наталя Мамченко

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