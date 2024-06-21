В Украине появятся 40 рекрутинговых центров до конца 2024 года

До конца 2024 года Министерство обороны Украины планирует открыть 40 рекрутинговых центров. Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин во время эфира телемарафона.
«Рекрутинговые центры, которые открываются по всей Украине - их уже 25, а планируем до конца года открыть 40 - это все о том, чтобы мотивировать людей работать в армии, в Силах обороны, по своей специальности», - отметил Лазуткин.
В рекрутинговых центрах можно получить информацию об имеющихся вакансиях в различных подразделениях.
«Специалист центра предоставит лицу рекомендательное письмо, с которым он идет в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Затем проходит обучение, проходит военно-врачебную комиссию, и уже знает, куда попадет. Затем человек подпишет контракт в подразделении и служит именно там, где он хочет. Есть директива Генштаба, которая сейчас упорядочивает этот процесс, чтобы рекомендательное письмо работало и человек попал именно туда, куда он выбрал», - пояснил спикер.
Лазуткин также заверил, что в рекрутинговых центрах не будут раздавать повестки.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.