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В Украине появятся 40 рекрутинговых центров до конца 2024 года

22:00, 21 июня 2024
Министерство обороны Украины открыло в Украине уже 25 рекрутинговых центров.
В Украине появятся 40 рекрутинговых центров до конца 2024 года
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До конца 2024 года Министерство обороны Украины планирует открыть 40 рекрутинговых центров. Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин во время эфира телемарафона.

«Рекрутинговые центры, которые открываются по всей Украине - их уже 25, а планируем до конца года открыть 40 - это все о том, чтобы мотивировать людей работать в армии, в Силах обороны, по своей специальности», - отметил Лазуткин.

В рекрутинговых центрах можно получить информацию об имеющихся вакансиях в различных подразделениях.

«Специалист центра предоставит лицу рекомендательное письмо, с которым он идет в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Затем проходит обучение, проходит военно-врачебную комиссию, и уже знает, куда попадет. Затем человек подпишет контракт в подразделении и служит именно там, где он хочет. Есть директива Генштаба, которая сейчас упорядочивает этот процесс, чтобы рекомендательное письмо работало и человек попал именно туда, куда он выбрал», - пояснил спикер.

Лазуткин также заверил, что в рекрутинговых центрах не будут раздавать повестки.

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