Исследование дает обзор основных элементов экосистемы ИИ в Украине.

Комитет по цифровой трансформации обнародовал результаты исследования о развитии искусственного интеллекта в Украине.

Украина также подхватила тренд искусственного интеллекта. Он внедряется в обороне, образовании и государственном управлении, а украинские инновационные решения AI компаний уже давно вышли на мировой рынок. Однако чтобы понять текущее состояние отрасли, ее слабые и сильные стороны необходимо провести детальный анализ.

Было сделано исследование по теме «AI-экосистема Украины: таланты, компании, образование». Она стало первым масштабным исследованием экосистемы искусственного интеллекта в Украине.

Исследование дает обзор основных элементов экосистемы ИИ в Украине – от инвестиций и рынка труда до образования и государственной политики. Оно позволило определить количество специалистов и компаний, работающих с AI-технологиями в Украине, вклад украинских ученых, перспективы и вызовы, стоящие перед украинским AI-сообществом, и мнения экспертов по их решению.

Главными выводами исследования стало то, что:

Украина занимает второе место по количеству AI компаний среди стран Центральной и Восточной Европы. В течение десяти лет количество AI-компаний выросло более чем вдвое - с 97 до 243 по состоянию на конец 2023 года;

За десять лет количество AI/ML-специалистов выросло в 5 раз и составляет 5200 профессионалов по состоянию на январь 2024 года. 36% всех специалистов составляет молодежь в возрасте 21-25 лет;

В Украине активны 44 украинских и мировых венчурных фондов, инвестирующих в AI-стартапы;

Крупнейшими центрами развития сферы ИИ в Украине является Киев – 177 офисов компаний и Львов – 43 офиса. Также среди всех городов выделяются Харьков, Одесса, Днепр со средним показателем в 21 компанию;

Ключевые вызовы AI-сферы в Украине по мнению AI-специалистов: взаимодействие с другими отраслями, конкуренция и этические вызовы для компаний, трансформация талантов и образования, финансовые ограничения и утрата талантов из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

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