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Україна посідає друге місце за кількістю AI-компаній серед країн Центральної та Східної Європи, дослідження

17:05, 21 червня 2024
Дослідження дає огляд основних елементів екосистеми ШІ в Україні.
Україна посідає друге місце за кількістю AI-компаній серед країн Центральної та Східної Європи, дослідження
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Комітет з питань цифрової трансформації оприлюднив результати дослідження про розвиток штучного інтелекту в Україні.

Україна також підхопила тренд штучного інтелекту. Він впроваджується в обороні, освіті та державному управлінні, а українські інноваційні рішення AI-компаній вже давно вийшли на світовий ринок. Проте, щоб зрозуміти поточний стан галузі, її слабкі та сильні сторони необхідно провести детальний аналіз.

Було зроблене дослідження на тему «AI-екосистема України: таланти, компанії, освіта». Воно стало першим масштабним дослідженням екосистеми штучного інтелекту в Україні.

Дослідження дає огляд основних елементів екосистеми ШІ в Україні - від інвестицій і ринку праці до освіти та державної політики. Воно дозволило визначити кількість спеціалістів та компаній, які працюють з AI-технологіями в Україні, внесок українських науковців, перспективи та виклики, які стоять перед українською AI-спільнотою, та думки експертів щодо їх вирішення.

Головними висновками дослідження стало те, що:

Україна посідає друге місце за кількістю AI-компаній серед країн Центральної та Східної Європи. Протягом десяти років кількість AI-компаній виросла більш ніж удвічі — з 97 до 243 станом на кінець 2023 року;

За десять років кількість AI/ML-спеціалістів зросла у 5 разів і становить 5200 професіоналів станом на січень 2024 року. 36% від усіх фахівців становить молодь віком 21-25 років;

В Україні активні 44 українських і світових венчурних фондів, які інвестують в AI-стартапи;

Найбільшими центрами розвитку сфери ШІ в Україні є Київ — 177 офісів компаній та Львів — 43 офіси. Також серед усіх міст виділяються Харків, Одеса, Дніпро з середнім показником у 21 компанію;

Ключові виклики AI-сфери в Україні на думку AI-спеціалістів: взаємодія з іншими галузями, конкуренція та етичні виклики для компаній, трансформація талантів і освіти, фінансові обмеження та втрата талантів через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

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