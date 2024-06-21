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Рада прийняла за основу законопроект про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення

19:39, 21 червня 2024
Документ встановить правові та організаційні засади запобігання, зменшення і контролю промислового забруднення для забезпечення захисту навколишнього природного середовища.
Рада прийняла за основу законопроект про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення
Фото: ecoprostir.com
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20 червня Верховна Рада України більшістю в 245 голосів народних депутатів прийняла за основу законопроект № 11355 про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення. Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Метою законопроекту є встановлення правових та організаційних засад запобігання, зменшення і контролю промислового забруднення для забезпечення захисту навколишнього природного середовища та конституційних прав на безпечне для життя і здоров'я довкілля шляхом впровадження інтегрованого довкіллєвого дозволу.

Законопроектом передбачено визначення основних вимог до інтегрованого довкіллєвого дозволу, перелік видів діяльності, які вимагають його отримання, процедуру видачі, підстави відмови у видачі, підстави та порядок відкликання інтегрованого довкіллєвого дозволу, вимоги щодо обов’язкового застосування найкращих доступних технологій та методів управління, моніторингу викидів і контролю дотримання умов інтегрованого довкіллєвого дозволу.

Проектом Закону передбачено впровадження інтегрованих підходів у питаннях дозвільної діяльності та контролю промислового забруднення на основі застосування найкращих доступних технологій та методів управління згідно з Директивою 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24.11.2010 про промислові викиди (інтегроване запобігання і контроль забруднень).

Реалізація Закону сприятиме покращенню стану навколишнього природного середовища, забезпеченню екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України.

Верховною Радою України скорочено наполовину період збору поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, який триватиме з 21 до 27 червня 2024 року.

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