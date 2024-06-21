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Кабмін виділив 1 млрд грн на автобуси, що будуть возити учнів до укриттів

15:28, 21 червня 2024
Області закуплять 500 автобусів вже до початку цього навчального року.
Кабмін виділив 1 млрд грн на автобуси, що будуть возити учнів до укриттів
Ілюстративне зображення: AVTO-BUS
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Уряд виділив 1 мільярд гривень на автобуси, щоб підвозити дітей до шкіл з укриттями. Гроші розподілили між областями. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, області завдяки співфінансуванню з місцевих бюджетів закуплять 500 автобусів вже до початку цього навчального року, щоб підвозити дітей до шкіл з укриттями у більш безпечних громадах.

«Наша ціль у 2024 році — створити безпечні умови для очного навчання близько 300 тисяч учнів. Працюємо над цим комплексно — укриття й автобуси. Доступ дітей до очного навчання є ключовою передумовою якісних змін в освіті», - повідомив він.

Також Федоров зазначив, що йде робота над тим, щоб забезпечити дітей і вчителів девайсами для навчання.

«Вчителі з початку повномасштабного вторгнення вже отримали майже 98 тисяч гаджетів, а діти — 128+ тисяч», - зауважили в Мінцифри.

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