Кабмин выделил 1 млрд грн на автобусы, которые будут возить учеников к укрытиям

Области закупят 500 автобусов уже к началу этого учебного года,

Иллюстративное изображение: AVTO-BUS

Правительство выделило 1 миллиард гривен на автобусы, чтобы подвозить детей в школы с укрытиями. Деньги распределили между областями. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, области благодаря софинансированию из местных бюджетов закупят 500 автобусов уже к началу этого учебного года, чтобы подвозить детей к школам с укрытиями в более безопасных общинах.

«Наша цель в 2024 году – создать безопасные условия для очного обучения около 300 тысяч учеников. Работаем над этим комплексно – укрытия и автобусы. Доступ детей к очному обучению является ключевым условием качественных изменений в образовании», - сообщил он.

Также Федоров отметил, что идет работа над тем, чтобы обезпечить детей и учителей девайсами для обучения.

«Учителя с начала полномасштабного вторжения уже получили почти 98 тысяч гаджетов, а дети – 128+ тысяч», - отметили в Минцифры.

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