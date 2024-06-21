В Україні з'являться 40 рекрутингових центрів до кінця 2024 року

Міністерство оборони України відкрило в Україні вже 25 рекрутингових центрів.

До кінця 2024 року Міністерство оборони України планує відкрити 40 рекрутингових центрів. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін під час ефіру телемарафону.

«Рекрутингові центри, які відкриваються по всій Україні - їх вже 25, а плануємо до кінця року відкрити 40 - це все про те, щоб мотивувати людей працювати у війську, в Силах оборони, за своїм фахом», – зазначив Лазуткін.

У рекрутингових центрах можна отримати інформацію про наявні вакансії у різних підрозділах.

«Фахівець центру надасть особі рекомендаційний лист, із яким вона йде в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Потім проходить навчання, проходить військово-лікарську комісію, і вже знає, куди потрапить. Потім людина підпише контракт в підрозділі й служить саме там, де вона хоче. Є директива Генштабу, яка зараз впорядковує цей процес, щоб рекомендаційний лист працював і людина потрапила саме туди, куди вона обрала», – пояснив речник.

Лазуткін також запевнив, що в рекрутингових центрах не будуть роздавати повістки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.