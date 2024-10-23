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Особа, щодо якої вирішувалося питання про примусові заходи медичного характеру, має право сама подавати апеляційну скаргу – Верховний Суд

11:20, 23 жовтня 2024
Особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру, користується правами підозрюваного та обвинуваченого в обсязі, який визначається характером розладу психічної діяльності – позиція Верховного Суду.
Особа, щодо якої вирішувалося питання про примусові заходи медичного характеру, має право сама подавати апеляційну скаргу – Верховний Суд
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Особа, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного характеру, має право подавати апеляційну скаргу на судове рішення, ухвалене в порядку, передбаченому главою 39 КПК. На це вказав у постанові від 29.08.2024 Касаційний кримінальний суд по справі №646/4902/21.

Позиції судів

Місцевий суд застосував до особи примусові заходи медичного характеру у виді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги за вчинення нею суспільно-небезпечних діянь, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 259 КК.

Не погоджуючись із цим рішенням, особа подала апеляційну скаргу.

Ухвалою апеляційного суду повернуто апеляційну скаргу особі, щодо якої застосовано примусові заходи медичного характеру на підставі п. 2 ч. 3 ст. 399 КПК, а апеляційне провадження закрито.

У касаційній скарзі особа стверджує, що право на оскарження має не лише законний представник або захисник, а тому повернення апеляційної скарги порушує її право на справедливий суд та доступ до правосуддя.

Позиція Касаційного кримінального суду

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС ВС зазначив, що кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру відбувається в особливому порядку, який викладено в главі 39 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 506 КПК особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, користується правами підозрюваного та обвинуваченого в обсязі, який визначається характером розладу психічної діяльності чи психічного захворювання відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, та здійснює їх через законного представника та захисника.

Стаття 516 КПК передбачає, що ухвала суду, постановлена в межах такого провадження, може бути оскаржена в порядку, передбаченому КПК.

З огляду на викладене колегія суддів ККС дійшла висновку про те, що особа, щодо якої вирішувалось питання про застосування примусових заходів медичного характеру, не позбавлена права подавати апеляційну скаргу на судове рішення, ухвалене в порядку, передбаченому главою 39 КПК.

Автор: Наталя Мамченко

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