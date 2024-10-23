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Лицо, по которому решался вопрос о принудительных мерах медицинского характера, имеет право само подавать апелляционную жалобу – Верховный Суд

11:20, 23 октября 2024
Лицо, в отношении которого предполагается применение принудительных мер медицинского характера, пользуется правами подозреваемого и обвиняемого в объеме, определяемом характером расстройства психической деятельности – позиция Верховного Суда.
Лицо, по которому решался вопрос о принудительных мерах медицинского характера, имеет право само подавать апелляционную жалобу – Верховный Суд
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Лицо, относительно которого решался вопрос о применении принудительных мер медицинского характера, имеет право подавать апелляционную жалобу на судебное решение, принятое в порядке, предусмотренном главой 39 УПК. Об этом указал в постановлении от 29.08.2024 Кассационный уголовный суд по делу №646/4902/21.

Позиции судов

Местный суд применил к лицу принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в заведение по оказанию психиатрической помощи за совершение им общественно-опасных деяний, имеющих признаки уголовного преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 259 УК.

Не соглашаясь с этим решением, лицо подало апелляционную жалобу.

Апелляционным судом возвращена апелляционная жалоба лицу, в отношении которого применены принудительные меры медицинского характера из п. 2 ч. 3 в. 399 УПК, а апелляционное производство закрыто.

В кассационной жалобе лицо утверждает, что право на обжалование имеет не только законный представитель или защитник, поэтому возвращение апелляционной жалобы нарушает его право на справедливый суд и доступ к правосудию.

Позиция Кассационного уголовного суда

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС ВС отметил, что уголовное производство по применению принудительных мер медицинского характера происходит в особом порядке, изложенном в главе 39 УПК.

Согласно ч. 1 ст. 506 УПК лицо, в отношении которого предусматривается применение принудительных мер медицинского характера или решался вопрос об их применении, пользуется правами подозреваемого и обвиняемого в объеме, определяемом характером расстройства психической деятельности или психического заболевания в соответствии с заключением судебно-психиатрической экспертизы, и осуществляет их через законного представителя и защитник.

Статья 516 УПК предусматривает, что определение суда, вынесенное в рамках такого производства, может быть обжаловано в порядке, предусмотренном УПК.

В силу изложенного коллегия судей КУС пришла к выводу о том, что лицо, относительно которого решался вопрос о применении принудительных мер медицинского характера, не лишено права подавать апелляционную жалобу на судебное решение, принятое в порядке, предусмотренном главой 39 УПК.

Автор: Наталья Мамченко

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