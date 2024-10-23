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Блэкаутов не избежать — украинцев предупредили, чего ждать в ноябре

13:16, 23 октября 2024
Через две недели в Украине прогнозируется увеличение потребления электроэнергии.
Блэкаутов не избежать — украинцев предупредили, чего ждать в ноябре
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Через две недели в Украине ожидается рост потребления электроэнергии, поэтому всем следует подготовиться к вероятным отключениям. Это может произойти уже в начале ноября. Об этом в эфире Новости.Live предупредил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Он отметил, что хотя ограничения электроснабжения возможны, они не будут столь продолжительны, как ранее прогнозировали.

"Пока не начнутся более сильные морозы - примерно до -10°C ночью и стабильная температура до -5°C днем ​​- мы не увидим отключений на 12 часов, как прогнозировалось ранее", - пояснил эксперт.

Он также добавил, что ситуация с отключениями будет отличаться в зависимости от региона. В проблемных регионах отключения электроэнергии будут оставаться стабильными по-прежнему.

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блэкаут электроэнергия

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