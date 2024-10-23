Блекаутів не уникнути — українців попередили, чого чекати у листопаді

Через два тижні в Україні прогнозують збільшення споживання електроенергії.

За два тижні в Україні очікується зростання споживання електроенергії, тому всім слід підготуватися до ймовірних відключень. Це може статися вже на початку листопада. Про це в ефірі Новини.Live попередив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Він зазначив, що хоч обмеження електропостачання можливі, вони не будуть такими тривалими, як раніше прогнозували.

«Поки не почнуться сильніші морози — приблизно до -10°C вночі та стабільна температура до -5°C вдень — ми не побачимо відключень на 12 годин, як прогнозувалося раніше», — пояснив експерт.

Він також додав, що ситуація з відключеннями буде відрізнятися залежно від регіону. У проблемних регіонах відключення електроенергії залишатимуться стабільними, як і раніше.

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