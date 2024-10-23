САУ изменил требования к жалобам судей на адвокатов

Совет адвокатов внес изменения в Положение о порядке принятия и рассмотрения жалоб по поводу ненадлежащего поведения адвоката.

К судебным решениям, постановлениям, отдельным постановлениям или постановлениям, подаваемым судьями в КГКА на действия адвокатов, не применяются требования, установленные к заявлению (жалобы) относительно ненадлежащего поведения адвоката. Соответствующее дополнение к статье 10 Положения о порядке принятия и рассмотрения жалоб о ненадлежащем поведении адвоката, которое может повлечь его дисциплинарную ответственность, Совет адвокатов Украины внес во время заседания 21 октября (решение САУ №67), передает официальный сайт НААУ.

Донедавна судді, складаючи рішення щодо поведінки адвоката, мали враховувати вимоги до скарги. Хоча можливість реагування судді передбачена процесуальними кодексами, Закон «Про адвокатуру» передбачає власну процедуру ініціювання дисциплінарного провадження, обов’язковим елементом якої є саме заява (скарга).

Так, відповідно до його ст. 36 право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Вимоги до заяви (скарги) визначені у п.14 згаданого Положення. Так, у ній обов’язково має бути зазначено:

найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, до якої подається заява (скарга);

ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи - для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти;

ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга), поштова адреса, а також номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

виклад обставин, якими заявник обґрунтовує факт наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку;

вимоги заявника (скаржника).

На підтвердження обставин, якими обґрунтовується заява (скарга), заявник (скаржник) надає докази, а в разі неможливості - зазначає докази, надання яких самостійно є неможливим, із обов’язковим зазначенням причин та прохання до КДКА про їх витребування.

До заяви (скарги) додається її копія та копії всіх документів, що приєднуються до неї, для вручення адвокату щодо поведінки якого подається заява (скарга), за винятком випадку коли заява (скарга) подається електронною поштою. Також додається письмова згода на обробку персональних даних органами адвокатського самоврядування, в тому числі, збирання, зберігання, використання і поширення.

При цьому заява (скарга), оформлена без дотримання цих та інших вимог п. 14 Положення, повертається заявникові (скаржникові) з відповідним роз’ясненням.

Відтепер згідно зі змінами вимоги до заяви (скарги), які визначені в статті 14 цього Положення, не застосовуються до судових рішень, ухвал, окремих ухвал або постанов, які є обов’язковими до виконання, що подані на дії адвокатів.

У НААУ нагадали, що відповідно до п. 10 Положення, до заяв (скарг) щодо поведінки адвоката відносяться: заяви (скарги) громадян; рішення, ухвали, постанови, звернення суддів; заяви (скарги), постанови, подання слідчих органів; заяви (скарги), подання голів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій або її членів, голів рад адвокатів регіону або її членів; заяви (скарги) адвокатів, адвокатських об'єднань, адвокатських бюро, об’єднань адвокатів, підприємств, установ, організацій та інших осіб, поданих на дії адвокатів.

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