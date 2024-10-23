Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

В США оштрафовали компанию, которая предлагает услуги «работа-адвоката» за то, что он не адвокат

12:40, 23 октября 2024
Компания объявила о создании «первого в мире робота-адвоката», но не смогла подтвердить, что он может заменить человека.
В США оштрафовали компанию, которая предлагает услуги «работа-адвоката» за то, что он не адвокат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральная торговая комиссия США оштрафовала компанию DoNotPay, предлагающую услуги «робота-адвоката», на 193 тысячи долларов. Об этом сообщает Engadget.

Компания позиционировала себя как «первого в мире робота-адвоката», но не смогла подтвердить, что он может заменить человека.

В жалобе утверждается, что DoNotPay не проводила тесты, чтобы оценить, является ли ее чат-бот эквивалентом человека-адвоката, и что компания не нанимала и не удерживала ни одного собственного адвоката.

Кроме того, мировое соглашение, на которое согласилась компания, потребует от DoNotPay проинформировать клиентов, подписавшихся на ее услугу в период с 2021 по 2023 год, об ограничении ее предложений.

Указывается, что предложенное урегулирование является частью программы FTC под названием Operation AI Comply, направленной на компании, использующие искусственный интеллект для обманчивых заявлений.

«Использование инструментов искусственного интеллекта для обмана, введения в заблуждение или мошенничества является незаконным. Правоприменительные действия FTC четко указывают, что нет никаких исключений для искусственного интеллекта из действующих законов. Борьба с недобросовестной или обманчивой практикой на этих рынках гарантирует, что честный бизнес и инноваторы получат честный шанс, а потребители будут защищены», – заявила глава FTC Лина М. Хан.

Кроме обещанных юридических услуг DoNotPay также утверждала, что может добиться разблокирования аккаунтов в социальных сетях. Компания отложила свою первую попытку использовать чат-бот с искусственным интеллектом в суде в 2023 году после того, как в дело вмешалось несколько ассоциаций адвокатов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

адвокат искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин принял постановление о повторной проверке на критичность предприятий, учреждений, организаций, имеющих право на бронирование работников

Кабмин разрешил повторную проверку критичности предприятий и организаций, имеющих право на бронирование работников.

Опубликован закон об изменениях в Кодекс по процедурам банкротства по имплементации Директивы Европарламента и Совета ЕС и внедрение процедур превентивной реструктуризации – сравнительная таблица

Восточный апелляционный хозяйственный суд подготовил сравнительную таблицу, где приведены положения Кодекса по процедурам банкротства, Хозяйственного процессуального кодекса, Законов «О судебном сборе» и «Об исполнительном производстве» в действующей редакции и с учетом изменений.

Функции МСЭК передадут кластерным и надкластерным больницам – что это значит

Ранее Денис Шмыгаль заявил о внедрении европейской модели вместо МСЭК.

Верховная Рада расширит основания для раскрытия банковской тайны

В перечень оснований раскрытия банками банковской тайны включат случаи применения санкций, рассмотрение дел по защите интересов Украины как государства, а также принятие нотариусами мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Верховный Суд высказался относительно полномочий судов по определению наличия или отсутствия полномочий у прокурора

Поскольку полномочия прокурора, определенного руководителем соответствующего органа на досудебном расследовании, заканчиваются завершением уголовного производства, поэтому суд при определении наличия или отсутствия полномочий прокурора не может руководствоваться положениями ч. 1 ст. 37 УПК – позиция ВС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду