В США оштрафовали компанию, которая предлагает услуги «работа-адвоката» за то, что он не адвокат

Компания объявила о создании «первого в мире робота-адвоката», но не смогла подтвердить, что он может заменить человека.

Федеральная торговая комиссия США оштрафовала компанию DoNotPay, предлагающую услуги «робота-адвоката», на 193 тысячи долларов. Об этом сообщает Engadget.

Компания позиционировала себя как «первого в мире робота-адвоката», но не смогла подтвердить, что он может заменить человека.

В жалобе утверждается, что DoNotPay не проводила тесты, чтобы оценить, является ли ее чат-бот эквивалентом человека-адвоката, и что компания не нанимала и не удерживала ни одного собственного адвоката.

Кроме того, мировое соглашение, на которое согласилась компания, потребует от DoNotPay проинформировать клиентов, подписавшихся на ее услугу в период с 2021 по 2023 год, об ограничении ее предложений.

Указывается, что предложенное урегулирование является частью программы FTC под названием Operation AI Comply, направленной на компании, использующие искусственный интеллект для обманчивых заявлений.

«Использование инструментов искусственного интеллекта для обмана, введения в заблуждение или мошенничества является незаконным. Правоприменительные действия FTC четко указывают, что нет никаких исключений для искусственного интеллекта из действующих законов. Борьба с недобросовестной или обманчивой практикой на этих рынках гарантирует, что честный бизнес и инноваторы получат честный шанс, а потребители будут защищены», – заявила глава FTC Лина М. Хан.

Кроме обещанных юридических услуг DoNotPay также утверждала, что может добиться разблокирования аккаунтов в социальных сетях. Компания отложила свою первую попытку использовать чат-бот с искусственным интеллектом в суде в 2023 году после того, как в дело вмешалось несколько ассоциаций адвокатов.

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