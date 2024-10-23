У США оштрафували компанію, яка пропонує послуги «робота-адвоката», за те, що він не адвокат

Компанія оголосила про створення «першого у світі робота-адвоката», але не спромоглася підтвердити, що він може замінити людину.

Федеральна торгова комісія США оштрафувала компанію DoNotPay, яка пропонує послуги «робота-адвоката», на 193 тисячі доларів. Про це повідомляє Engadget.

Компанія позиціонувала себе як «першого у світі робота-адвоката», але не спромоглася підтвердити, що він може замінити людину.

У скарзі стверджується, що DoNotPay не проводила тестів, щоб оцінити, чи є її чат-бот еквівалентом людини-адвоката, і що компанія не наймала й не утримувала жодного власного адвоката.

Крім того, мирова угода, на яку згодилась компанія, вимагатиме від DoNotPay проінформувати клієнтів, котрі підписалися на її послугу в період із 2021 до 2023 року, про обмеження її пропозицій.

Вказується, що запропоноване врегулювання є частиною програми FTC під назвою Operation AI Comply, яка спрямована на компанії, що використовують штучний інтелект для оманливих заяв.

«Використання інструментів штучного інтелекту для обману, введення в оману або шахрайства є незаконним. Правозастосовні дії FTC чітко вказують на те, що немає жодних винятків для штучного інтелекту з чинних законів. Боротьба з недобросовісною або оманливою практикою на цих ринках гарантує, що чесний бізнес та інноватори отримають чесний шанс, а споживачі будуть захищені», — заявила голова FTC Ліна М. Хан.

Окрім обіцяних юридичних послуг, DoNotPay також стверджувала, що може домогтися розблокування акаунтів у соціальних мережах. Компанія відклала свою першу спробу використати чат-бот зі штучним інтелектом у суді у 2023 році після того, як у справу втрутилися кілька асоціацій адвокатів.

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