Ухвалений на підставі угоди вирок стосовно однієї з кількох осіб, не має преюдиціального значення для кримінального провадження стосовно інших осіб – Верховний Суд

Такий вирок не є доказом винуватості інших осіб.

Вирок, ухвалений на підставі угоди стосовно однієї з декількох осіб, не має преюдиціального значення для кримінального провадження стосовно інших осіб та не є доказом винуватості цих осіб. На це вказав Касаційний кримінальний суд у постанові від 30 липня 2024 року по справі №552/6085/23.

Позиції судів

Місцевий суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та підозрюваним. Захисник подав апеляційну скаргу, посилаючись на те, що зазначеним судовим рішенням безпосередньо зачіпаються права та інтереси його підзахисного – приватного нотаріуса.

На думку захисника з тексту оскаржуваного вироку можливо ідентифікувати його підзахисного, оскільки у ньому зазначено поштову та електронну адреси, номери та серії нотаріальних бланків приватного нотаріуса.

Апеляційний суд повернув його апеляційну скаргу на підставі п. 2 ч. 3 ст. 399 КПК через відсутність у нього права на апеляційне оскарження вказаного вироку.

У касаційній скарзі захисник вважає, що повернувши апеляційну скаргу, суддя апеляційного суду дійшов передчасного висновку про те, що апеляційну скаргу подано особою, яка не має права її подавати, та постановив ухвалу, яка не відповідає вимогам ст. 370 КПК.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без змін ухвалу судді апеляційного суду. В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що погодився з висновком суду апеляційної інстанції, який вказав, що нотаріус у даному кримінальному провадженні не є підозрюваним, обвинуваченим чи прокурором, прізвище нотаріуса у вироку не згадується, його особу з тексту вироку неможливо ідентифікувати, оскаржуваний вирок не стосується інтересів нотаріуса.

ККС ВС нагадав, що вирок, ухвалений на підставі угоди стосовно однієї з декількох осіб, не має преюдиціального значення для кримінального провадження стосовно інших осіб та не є доказом винуватості цих осіб (статті 84, 90 КПК).

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.