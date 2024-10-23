У Києві суд зобов’язав комунальне підприємство ліквідувати сміттєзвалище в парку «Проня Балка»

Комунальне підприємство звозило на ділянку відходи будівництва, дорожні їжаки, бетонні блоки та інші відходи, що призвело до її засмічення та забруднення.

Господарський суд Києва зобов’язав КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва» усунути порушення вимог природоохоронного законодавства, ліквідувавши несанкціоноване сміттєзвалище. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що йдеться земельну ділянку комунальної власності по вул. Кадетський Гай у Солом’янському районі м. Києва, яка використовувалася для незаконного скидання відходів, що небезпечні для здоров'я людей та довкілля, що встановлено спеціалістами Державна екологічна інспекція Столичного округу.

Відповідно до Детального плану території в межах вулиць Народного ополчення, Ернста, Івана Пулюя, вздовж річки Совки та верхнього каскаду Совських ставків у Солом'янському районі м. Києва, вказана територія за функціональним призначенням належить до території парку «Балка Проня».

«Натомість комунальне підприємство звозило туди відходи будівництва, дорожні їжаки, бетонні блоки та інші відходи, що призвело до засмічення та забруднення ділянки.

Зважаючи на те, що комунальники добровільно не вжили заходи щодо ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища, яке забруднює довкілля, прокуратура звернулась до Господарського суду м. Києва із позовом, яким просила суд зобов’язати їх це зробити», - заявили у прокуратурі.

Також там нагадали, що Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва вже скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника комунальної корпорації «Київавтодор» та екскерівника комунального підприємства ШЕУ Солом’янського району м. Києва через службову недбалість та забруднення цієї земельної ділянки (ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 367 КК України) та подано цивільний позов про відшкодування завданої шкоди.

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