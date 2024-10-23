Практика судов
  1. В Украине

В Киеве суд обязал коммунальное предприятие ликвидировать свалку в парке «Проня Балка»

21:55, 23 октября 2024
Коммунальное предприятие свозило на участок отходы строительства, дорожные ежи, бетонные блоки и другие отходы, что привело к ее засорению и загрязнению.
В Киеве суд обязал коммунальное предприятие ликвидировать свалку в парке «Проня Балка»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хозяйственный суд Киева обязал КП «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Соломенского района г. Киева» устранить нарушение требований природоохранного законодательства, ликвидировав несанкционированную свалку. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что речь идет о земельном участке коммунальной собственности по ул. Кадетский Гай в Соломенском районе г. Киева, который использовался для незаконного сброса отходов, опасных для здоровья людей и окружающей среды, установленных специалистами Государственная экологическая инспекция Столичного округа.

Согласно Детальному плану территории в пределах улиц Народного ополчения, Эрнста, Ивана Пулюя, вдоль реки Совки и верхнего каскада Совских прудов в Соломенском районе г. Киева, указанная территория по функциональному назначению принадлежит территории парка «Балка Проня».

«Вместо этого коммунальное предприятие свозило туда отходы строительства, дорожные ежи, бетонные блоки и другие отходы, что привело к засорению и загрязнению участка.

Учитывая, что коммунальщики добровольно не приняли меры по ликвидации загрязняющей окружающей среды несанкционированной свалки, прокуратура обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с иском, которым просила суд обязать их это сделать», - заявили в прокуратуре.

Также там напомнили, что Соломенской окружной прокуратурой города Киева уже направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунальной корпорации «Киевавтодор» и экс-руководителя коммунального предприятия ШЭУ Соломенского района г. Киева из-за служебной халатности и загрязнения этого земельного участка (ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 367 УК Украины) и подан гражданский иск о возмещении причиненного вреда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс в апелляционные суды – практические задания кандидаты начнут выполнять с 19 ноября

Но для того чтобы получить допуск к выполнению практического задания, необходимо удачно сдать тестирование на когнитивные способности.

КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы

КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы.

ЕС пригрозил Украине задержать выплату в 4 млрд евро, потому что депутаты не приняли закон об смягчении наказания коррупционерам путем сделок со следствием – письмо

Из-за того, что народные депутаты в срочном порядке не приняли закон о соглашениях со следствием для смягчения наказания коррупционерам, ЕС предупредил о задержке с выплатой транша в 4 млрд евро – письмо замминистра иностранных дел.

В 2025 году в Украине запустят общедоступную базу данных цен сделок с недвижимостью с подробными метаданными

Также будет создан реестр оценок финансовых активов.

Тестирование в апелляционные суды завершено – результаты за 23 октября

В последний день тестирования на знание норм права 3 кандидата не набрали проходной балл, а еще 3 не явились.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду