В Киеве суд обязал коммунальное предприятие ликвидировать свалку в парке «Проня Балка»

Коммунальное предприятие свозило на участок отходы строительства, дорожные ежи, бетонные блоки и другие отходы, что привело к ее засорению и загрязнению.

Хозяйственный суд Киева обязал КП «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Соломенского района г. Киева» устранить нарушение требований природоохранного законодательства, ликвидировав несанкционированную свалку. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что речь идет о земельном участке коммунальной собственности по ул. Кадетский Гай в Соломенском районе г. Киева, который использовался для незаконного сброса отходов, опасных для здоровья людей и окружающей среды, установленных специалистами Государственная экологическая инспекция Столичного округа.

Согласно Детальному плану территории в пределах улиц Народного ополчения, Эрнста, Ивана Пулюя, вдоль реки Совки и верхнего каскада Совских прудов в Соломенском районе г. Киева, указанная территория по функциональному назначению принадлежит территории парка «Балка Проня».

«Вместо этого коммунальное предприятие свозило туда отходы строительства, дорожные ежи, бетонные блоки и другие отходы, что привело к засорению и загрязнению участка.

Учитывая, что коммунальщики добровольно не приняли меры по ликвидации загрязняющей окружающей среды несанкционированной свалки, прокуратура обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с иском, которым просила суд обязать их это сделать», - заявили в прокуратуре.

Также там напомнили, что Соломенской окружной прокуратурой города Киева уже направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунальной корпорации «Киевавтодор» и экс-руководителя коммунального предприятия ШЭУ Соломенского района г. Киева из-за служебной халатности и загрязнения этого земельного участка (ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 367 УК Украины) и подан гражданский иск о возмещении причиненного вреда.

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