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Принятый на основании соглашения приговор в отношении одного из нескольких лиц не имеет преюдициального значения для уголовного производства в отношении других лиц – Верховный Суд

11:03, 23 октября 2024
Такой приговор не является доказательством виновности других лиц.
Принятый на основании соглашения приговор в отношении одного из нескольких лиц не имеет преюдициального значения для уголовного производства в отношении других лиц – Верховный Суд
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Приговор, вынесенный на основании соглашения в отношении одного из нескольких лиц, не имеет преюдициального значения для уголовного производства в отношении других лиц и не является доказательством виновности этих лиц. Об этом указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 30 июля 2024 года по делу №552/6085/23.

Позиции судов

Местный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и подозреваемым. Защитник подал апелляционную жалобу со ссылкой на то, что указанным судебным решением непосредственно затрагиваются права и интересы его подзащитного – частного нотариуса.

По мнению защитника из текста обжалуемого приговора можно идентифицировать его подзащитного, поскольку в нем указаны почтовый и электронный адреса, номера и серии нотариальных бланков частного нотариуса.

Апелляционный суд вернул его апелляционную жалобу исходя из п. 2 ч. 3 в. 399 УПК из-за отсутствия у него права на апелляционное обжалование указанного приговора.

В кассационной жалобе защитник считает, что вернув апелляционную жалобу, судья апелляционного суда пришел к преждевременному выводу о том, что апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим права ее подавать, и постановил определение, не соответствующее требованиям ст. 370 УПК.

Позиция Верховного суда

Верховный Суд оставил в силе определение судьи апелляционного суда. В обоснование позиции КУС ВС указал, что согласился с заключением суда апелляционной инстанции, который указал, что нотариус в данном уголовном производстве не подозреваемый, обвиняемый или прокурор, фамилия нотариуса в приговоре не упоминается, его личность из текста приговора не идентифицируется касается интересов нотариуса.

КУС ВС напомнил, что приговор, вынесенный на основании соглашения в отношении одного из нескольких лиц, не имеет преюдиционного значения для уголовного производства в отношении других лиц и не является доказательством виновности этих лиц (статьи 84, 90 УПК).

Автор: Наталья Мамченко

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