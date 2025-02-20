З закону про Нацполіцію можуть виключити норми про тримання в ізоляторах тимчасового тримання поліції обвинувачених та засуджених

Також в ІТУ Нацполіції не будуть тримати осіб, стосовно яких як запобіжний захід застосовано тримання під вартою – Комітет погодив прийняття законопроекту за основу.

Джерело фото: life.ko.net.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти у першому читанні законопроект про внесення змін до статті 214 Кримінального процесуального кодексу щодо удосконалення процедури забезпечення заходів безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві №9655.

Серед іншого, пропонується внести зміни до статті 23 Закону «Про Національну поліцію» та виключити положення щодо тримання засуджених в ізоляторах тимчасового тримання Національної поліції України.

Так, наразі поліція у випадках, передбачених законом, утримує в ізоляторах тимчасового тримання осіб, затриманих за вчинення кримінальних або адміністративних правопорушень, осіб, стосовно яких як запобіжний захід застосовано тримання під вартою, осіб, підданих адміністративному арешту, а також обвинувачених і засуджених.

Змінами пропонується виключити з цього переліку, кого можна тримати в ІТУ, осіб, стосовно яких як запобіжний захід застосовано тримання під вартою, а також обвинувачених і засуджених.

Також пропонується, щоб у разі виявлення ознак кримінального правопорушення, що свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю, житлу і майну особам, до яких застосовані заходи забезпечення безпеки відповідно до Закону «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», внесення відомостей про це до ЄРДР відбувалося негайно.

Крім того, пропонується включити засуджених до переліку осіб, які мають право на забезпечення безпеки, доповнивши статтю 2 Закону «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Законопроектом передбачається, що рішення про застосування заходів безпеки приймається слідчим, дізнавачем, прокурором, слідчим суддею, судом, у провадженні яких знаходяться кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, у розслідуванні чи судовому розгляді яких брали або беруть участь особи, зазначені у статті 2 цього Закону, а також органом (підрозділом), що здійснює оперативно-розшукову діяльність, щодо осіб, які брали участь або сприяли виявленню, попередженню, припиненню кримінальних правопорушень строком від одного місяця до п’яти років, крім рішення про застосування заходів безпеки стосовно осіб, які перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або у місцях із спеціальним режимом тримання, яке приймається строком до двох місяців та може бути продовжене виключно за рішенням слідчого судді, суду на підставі клопотань дізнавача, слідчого (детектива) або прокурора, а також органу (підрозділу), що здійснює оперативно-розшукову діяльність, щодо осіб, які брали участь або сприяли виявленню, попередженню, припиненню кримінальних правопорушень на строк до одного року.

Крім того, запропоновано змінити статтю 19 Закону «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» і ввести додаткові заходи безпеки:

до осіб, які перебувають в установах виконання покарань – ізольоване тримання або переведення в іншу установу виконання покарань;

до осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах – ізольоване тримання або переведення до іншого слідчого ізолятора чи в місце із спеціальним режимом тримання;

до осіб, які перебувають в місцях із спеціальним режимом тримання – ізольоване тримання або переведення до іншого місця із спеціальним режимом тримання чи слідчого ізолятора.

При цьому, переведення осіб, до яких застосовуються заходи безпеки, із слідчого ізолятора до місць із спеціальним режимом тримання застосовується на строк до 30 діб.

У разі необхідності строк тримання осіб у місцях із спеціальним режимом тримання може бути продовжений на строк до 30 діб за мотивованим рішенням органу, яким було прийнято рішення про забезпечення безпеки. Забезпечення безпеки осіб, які перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або у місцях із спеціальним режимом тримання здійснюється з додержанням вимог, передбачених чинним кримінальним, кримінальним процесуальним та кримінально-виконавчим законодавством.

Переведення осіб, до яких застосовуються заходи безпеки, із слідчого ізолятора до місць із спеціальним режимом тримання застосовується на строк до 30 діб.

Строк тримання осіб у місцях із спеціальним режимом тримання може бути продовжений на строк до 30 діб за мотивованим рішенням органу, яким було прийнято рішення про забезпечення безпеки.

У разі необхідності подальшого застосування заходів безпеки, особа переводиться до установи виконання покарань або слідчого ізолятору, які забезпечують їх застосування згідно частини 2 статті 19 цього Закону.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.