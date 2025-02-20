Из закона о Нацполиции могут исключить нормы о содержании в изоляторах временного содержания полиции обвиняемых и осужденных

Также в ИВС Нацполиции не будут держать лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения применено содержание под стражей – Комитет согласовал принятие законопроекта за основу.

Источник фото: life.ko.net.ua

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Парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в статью 214 Уголовного процессуального кодекса по усовершенствованию процедуры обеспечения мер безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве №9655.

Среди прочего предлагается внести изменения в статью 23 Закона «О Национальной полиции» и исключить положения о содержании осужденных в изоляторах временного содержания Национальной полиции Украины.

Так, полиция в случаях, предусмотренных законом, содержит в изоляторах временного содержания лиц, задержанных за совершение уголовных или административных правонарушений, лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения применено содержание под стражей, лиц, подвергнутых административному аресту, а также обвиняемых и осужденных.

Изменениями предлагается исключить из этого перечня, кого можно держать в ИВС, лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения применено содержание под стражей, а также обвиняемых и осужденных.

Также предлагается, чтобы в случае выявления признаков уголовного правонарушения, свидетельствующих о наличии реальной угрозы жизни, здоровью, жилью и имуществу лицам, к которым применены меры обеспечения безопасности в соответствии с Законом «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве», внесение сведений об этом о ЕРДР осуществлялось немедленно.

Кроме того, предлагается включить осужденных в перечень лиц, имеющих право на обеспечение безопасности, дополнив статью 2 Закона «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве».

Законопроектом предусматривается, что решение о применении мер безопасности принимается следователем, дознавателем, прокурором, следственным судьей, судом, в производстве которых находятся уголовные производства по уголовным правонарушениям, в расследовании или судебном разбирательстве которых принимали или участвуют лица, указанные в статье 2 настоящего Закона, а также органом (подразделением), которые способствовали выявлению, предупреждению, пресечению уголовных правонарушений сроком от одного месяца до пяти лет, кроме решения о применении мер безопасности в отношении лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах или в местах со специальным режимом содержания, которое принимается сроком до двух месяцев и может быть продлено исключительно по решению следственного судьи, суда на основании ходатайств дознавателя, следователя (детектива) или прокурора, а также органа (подразделения), осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в отношении лиц, участвовавших или способствовавших выявлению, предупреждению, прекращению уголовных правонарушений сроком до одного года.

Кроме того, предложено изменить статью 19 Закона «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве» и ввести дополнительные меры безопасности:

к лицам, находящимся в учреждениях исполнения наказаний – изолированное содержание или перевод в другое учреждение исполнения наказаний;

к лицам, находящимся в следственных изоляторах – изолированное содержание или перевод в другой следственный изолятор или в место со специальным режимом содержания;

для лиц, находящихся в местах со специальным режимом содержания – изолированное содержание или перевод в другое место со специальным режимом содержания или следственного изолятора.

При этом перевод лиц, к которым применяются меры безопасности, из следственного изолятора в места со специальным режимом содержания применяется на срок до 30 суток.

В случае необходимости срок содержания лиц в местах со специальным режимом содержания может быть продлен на срок до 30 суток по мотивированному решению органа, которым было принято решение об обеспечении безопасности.

Перевод лиц, к которым применяются меры безопасности, из следственного изолятора в места со специальным режимом содержания применяется на срок до 30 суток.

Срок содержания лиц в местах со специальным режимом содержания может быть продлен сроком до 30 суток по мотивированному решению органа, которым было принято решение об обеспечении безопасности.

В случае необходимости дальнейшего применения мер безопасности лицо переводится в учреждение исполнения наказаний или следственный изолятор, которые обеспечивают их применение согласно части 2 статьи 19 настоящего Закона.

Автор: Наталя Мамченко

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