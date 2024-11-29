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Судді Конституційного Суду взяли участь у лекції на тему «Роль конституційних судів у виконанні рішень Європейського суду з прав людини», відео

15:59, 29 листопада 2024
На лекції звернули увагу на взаємодію між конституційними судами і Європейським судом з прав людини.
Судді Конституційного Суду взяли участь у лекції на тему «Роль конституційних судів у виконанні рішень Європейського суду з прав людини», відео
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Відбулася просвітницька лекція на тему "Роль конституційних судів у виконанні рішень Європейського суду з прав людини", участь в якій взяли судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко, Олег Первомайський, Галина Юровська, представники Національної школи суддів України, наукових установ та закладів освіти, а також судді, адвокати. Про це повідомляє КСУ. 

Головним доповідачем виступив начальник відділу Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи, викладач юридичного факультету Страсбурзького університету та Школи права Українського Католицького Університету Павло Пушкар.

Під час заходу доповідач зосередив увагу на дихотомії судової практики із захисту прав людини конституційних судів Європи та Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), наголошуючи на спільних і відмінних рисах. Він детально розповів, зокрема, про спосіб формування цих судів, забезпечення незалежності та неупередженості суддів, спосіб функціонування судів, правову природу рішень конституційних судів і ЄСПЛ, їх правові наслідки.

Промовець також акцентував на особливостях взаємодії між конституційними судами і Європейським судом з прав людини, розкрив роль неієрархічного, горизонтального, субсидіарного діалогу щодо захисту прав людини в роботі ЄСПЛ і конституційних судів Європи, а також відзначив ключову роль рішень конституційних судів, зокрема органу конституційної юрисдикції України.

Павло Пушкар наголосив, що створення Конституційного Суду України було однією з основних вимог приєднання України до Ради Європи. Він також розповів про конституційний діалог між Конституційним Судом України і Європейським судом з прав людини, окресливши три етапи його становлення: початковий період (1999–2010 роки), практика КСУ у 2010–2014 роках, „стабілізація“ практики КСУ (з 2014 року – до сьогодні).

Окремо зупинився на ролі конституційних судів у імплементації Європейської конвенції з прав людини та виконанні рішень ЄСПЛ. Детальніше дізнавайтеся у лекції.

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суд суддя КСУ ЄСПЛ

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