Суд доручив провести судову пожежно-технічну та електротехнічну експертизу у справі про пожежу в будинку — подробиці

У зв'язку з тим, що рішення суду не може ґрунтуватися на припущеннях, а матеріали справи не дозволяють встановити точну причину пожежі, яка є ключовою для правильного вирішення справи, судова колегія вирішила призначити судову пожежно-технічну та електротехнічну експертизу.

Фото: Рівненський апеляційний суд

Рівненський апеляційний суд переглянув апеляційну скаргу відповідача — ПрАТ «Рівненобленерго», подану на рішення місцевого суду, яким задоволено позов про стягнення з апелянта на користь позивачки матеріальної шкоди, спричиненої пожежею.

Відповідач просив скасувати оскаржуване рішення та ухвалити нове, яким у задоволенні позовних вимог відмовити. Про це повідмляє пресслужба апеляційного суду.

Одночасно відповідач заявив клопотання про призначення у справі комплексної судової пожежно-технічної та електротехнічної експертизи, яка мала б визначити, в якому місці виникла пожежа в житловому будинку та що стало безпосередньою причиною виникнення пожежі.

Проти задоволення апеляційної скарги виступив представник позивачки, який просив залишити оскаржуване рішення суду без змін, а також відмовити у задоволенні клопотання про призначення комплексної експертизи.

Сторона захисту вказала, що згідно з актом, складеним співробітниками ДСНС у Рівненській області, ймовірною причиною є коротке замикання струмонесучих елементів електричного лічильника, власником якого є відповідач, і що саме працівники ПрАТ «Рівненобленерго» його встановлювали у 2018 році й жодного разу з тих пір не проводили ані контрольний огляд засобу комерційного обліку, ані його технічну перевірку.

Заслухавши думку учасників справи та дослідивши її матеріали, колегія суддів виснувала, що клопотання про призначення у справі судової пожежно-технічної та електротехнічної експертизи слід задоволити з наступних підстав.

Засадничими принципами цивільного судочинства є змагальність та диспозитивність, що покладає на позивача обов’язок з доведення обґрунтованості та підставності усіх заявлених вимог. Саме на позивача покладається обов’язок надати належні та допустимі докази на доведення власної правової позиції.

Згідно з ч. 1 ст. 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Частиною 2 ст. 1166 цього Кодексу встановлено, що особа, яка завдала шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Відповідно до ч.1 ст. 103 Цивільного процесуального кодексу України (далі у тексті — ЦПК України) суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

У матеріалах справи наявний акт про пожежу, у якому вказано, що її ймовірною причиною є коротке замикання струмонесучих елементів електричного лічильника.

Враховуючи те, що рішення суду не може ґрунтуватися на припущеннях, а із матеріалів справи неможливо встановити дійсну причину пожежі, з’ясування причин якої має істотне значення для правильного вирішення цієї справи та потребує спеціальних знань, якими суд не володіє, колегія суддів вважає, що необхідно призначити у справі судову пожежно-технічну та електротехнічну експертизу, оскільки відповідно до вимог ст. 78 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Крім того, жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань.

Підставою для призначення комплексної експертизи стала й та обставина, що суд попередньої інстанції взагалі не роз’яснив сторонам їхні процесуальні право та обов’язки, наслідки вчинення або не вчинення процесуальних дій, що дало б можливість стороні, незалежно від рівня її фахової підготовки та розуміння певних вимог цивільного судочинства, забезпечити захист своїх інтересів, довести обставини виникнення пожежі, що має істотне значення для правильного вирішення спору по суті.

З огляду на зазначені вище обставини, Рівненський апеляційний суд зупинив провадження у справі до одержання результатів комплексної експертизи.

Постанова Рівненського апеляційного суду від 14 листопада 2024 року у справі № 569/19561/22.

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