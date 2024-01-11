Як перевірити себе в Єдиному реєстрі боржників: роз’яснення

У Єдиному реєстрі боржників можна знайти низку відомостей про особу.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало громадянам, як перевірити себе в Єдиному реєстрі боржників.

Відомство зазначає, якщо особа знайшла інформацію про себе в Єдиному реєстрі боржників, це означає, що щодо неї відкрито виконавче провадження.

Єдиний реєстр боржників - це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна.

Отже, наявність виконавчого провадження та детальну інформацію щодо виконавця та способів оплати можна перевірити за допомогою:

- Єдиного реєстру боржників

- Автоматизованої системи виконавчих проваджень (АСВП)

- Мобільний додаток ДІЯ

Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП) може повноцінно використовуватись, якщо Ви маєте Постанову про відкриття виконавчого провадження з ІДЕНТИФІКАТОРОМ доступу.

Маючи зазначений ідентифікатор, Ви можете переглядати онлайн повну інформацію про відкрите щодо вас виконавче провадження.

Через Дію

В категорії Послуги обираєте Виконавчі провадження та ознайомлюєтесь із наявними постановами.

В додатку суму боргу можна знайти в Постанові про відкриття виконавчого провадження.

Зауважте, що не всі виконавчі провадження відображені в мобільному додатку Дія.

Які дані доступні через Єдиний реєстр боржників?

Реєстр боржників містить такі відомості:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження боржника – фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань боржника – юридичної особи;

2) найменування органу або прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка видала виконавчий документ;

3) найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця, номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти виконавця;

4) номер виконавчого провадження;

5) категорія стягнення (аліменти, штраф тощо).

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