Как проверить себя в Едином реестре должников: разъяснение

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев напомнило гражданам, как проверить себя в Едином реестре должников.
Ведомство отмечает, если лицо нашло информацию о себе в Едином реестре должников, это означает, что в отношении него открыто исполнительное производство.
Единый реестр должников - это систематизированная база данных о должниках, составляющая автоматизированную систему исполнительного производства и ведется с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников и предотвращении отчуждения должниками имущества.
Следовательно, наличие исполнительного производства и подробную информацию об исполнителе и способах оплаты можно проверить с помощью:
- автоматизированной системы исполнительных производств (АСВП)
- Мобильное приложение Дія
Автоматизированная система исполнительного производства (АСВП) может полноценно использоваться, если у Вас есть Постановление об открытии исполнительного производства с идентификатором доступа.
Имея указанный идентификатор, Вы можете просматривать онлайн полную информацию об открытом для вас исполнительном производстве.
Через Дію
В категории Услуги выбираете Исполнительные производства и ознакомляетесь с существующими постановлениями.
В приложении сумму долга можно найти в Постановлении об открытии исполнительного производства.
Заметьте, что не все исполнительные производства отражены в мобильном приложении Дія
Какие данные доступны через Единый реестр должников?
Реестр должников содержит следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения должника – физического лица или наименования, идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований должника – юридического лица;
2) наименование органа или фамилию, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего исполнительный документ;
3) наименование органа государственной исполнительной службы или фамилию, имя, отчество частного исполнителя, номер средства связи и адрес электронной почты исполнителя;
4) номер исполнительного производства;
5) категория взыскания (алименты, штраф и т.п.).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.