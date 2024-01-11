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Как проверить себя в Едином реестре должников: разъяснение

09:27, 11 января 2024
В Едином реестре должников можно найти ряд сведений о личности.
Как проверить себя в Едином реестре должников: разъяснение
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев напомнило гражданам, как проверить себя в Едином реестре должников.

Ведомство отмечает, если лицо нашло информацию о себе в Едином реестре должников, это означает, что в отношении него открыто исполнительное производство.

Единый реестр должников - это систематизированная база данных о должниках, составляющая автоматизированную систему исполнительного производства и ведется с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников и предотвращении отчуждения должниками имущества.

Следовательно, наличие исполнительного производства и подробную информацию об исполнителе и способах оплаты можно проверить с помощью:

- единого реестра должников

- автоматизированной системы исполнительных производств (АСВП)

- Мобильное приложение Дія

Автоматизированная система исполнительного производства (АСВП) может полноценно использоваться, если у Вас есть Постановление об открытии исполнительного производства с идентификатором доступа.

Имея указанный идентификатор, Вы можете просматривать онлайн полную информацию об открытом для вас исполнительном производстве.

Через Дію

В категории Услуги выбираете Исполнительные производства и ознакомляетесь с существующими постановлениями.

В приложении сумму долга можно найти в Постановлении об открытии исполнительного производства.

Заметьте, что не все исполнительные производства отражены в мобильном приложении Дія

Какие данные доступны через Единый реестр должников?

Реестр должников содержит следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения должника – физического лица или наименования, идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований должника – юридического лица;

2) наименование органа или фамилию, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего исполнительный документ;

3) наименование органа государственной исполнительной службы или фамилию, имя, отчество частного исполнителя, номер средства связи и адрес электронной почты исполнителя;

4) номер исполнительного производства;

5) категория взыскания (алименты, штраф и т.п.).

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