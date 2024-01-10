Американская сеть ресторанов Subway попала в перечень международных спонсоров войны

НАПК внесло американскую многонациональную франшизу ресторанов быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны.

Источник фото: НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло американскую многонациональную франшизу ресторанов быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны.

Как пояснили в НАПК, более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет рф. Subway активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские социальные сети и доставляет еду через сервисы «Яндекс», сотрудничающие с государственными и правоохранительными органами страны-агрессорки.

Российская сеть Subway сейчас третья по количеству точек в Европе после Великобритании и Германии.

После начала полномасштабного вторжения, компания не сообщила ни о каком сокращении своей деятельности в рф. Так, кроме уплаты налогов в госбюджет государства-террориста, компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая российскую экономику и уровень занятости населения.

«Subway сообщила, что всеми ресторанами в стране независимо владеют и управляют местные и главные франчайзи, поэтому рестораны остаются открытыми в россии. Это заявление в части несостоятельности влияния на собственных франчайзи не соответствует действительности и фактически вводит в заблуждение», - пишут в НАПК.

Также в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции отметили, что попыток осудить войну россии против Украины от руководства компании не было.

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