В Киевской области директор общества присвоил почти 180 000 грн во время ремонта в учебном заведении

Злоумышленник завышал стоимость прямых затрат на выполнение работ и объемы использованных материалов, а также отмечал в соответствующей документации ложные сведения.

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В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнику, который присвоил почти 180 тысяч гривен государственных средств.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, экс-директор одного из обществ завладел бюджетными деньгами во время выполнения работ в учебном заведении Вышгородского района, пострадавшего в результате активных боевых действий на территории региона.

«32-летний злоумышленник, пользуясь своим служебным положением, завышал стоимость прямых затрат на выполнение работ и объемы использованных материалов, а также отмечал в соответствующей документации ложные сведения», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что общая сумма материального ущерба, причиненного правонарушителем своими действиями государству, составляет почти 180 тысяч гривен.

По факту внесения в официальные документы заведомо ложных сведений и присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения, по процессуальному руководству Вышгородской окружной прокуратуры, следователи сообщили фигуранту о подозрении (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УКУ).

Также в Броварском районе по аналогичным фактам в отношении злоумышленника в суд направлены обвинительные акты с материалами уголовного производства.

Теперь злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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