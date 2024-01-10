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  1. В Украине

Экс-послушнику УПЦ МП, распространявшему фейки об ВСУ, сообщили о подозрении

15:54, 10 января 2024
СБУ заявила, что бывший послушник Киево-Печерской лавры причастен к информационно-подрывной деятельности в пользу россии.
Экс-послушнику УПЦ МП, распространявшему фейки об ВСУ, сообщили о подозрении
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Служба безопасности Украины сообщила, что экс-послушнику УПЦ (МП), оправдывающему временную оккупацию Донецка и Луганска, сообщили о подозрении. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе заявили, что, будучи клириком УПЦ (МП), фигурант оправдывал вооруженную агрессию рф и временную оккупацию части территории Украины, в том числе Донецка и Луганска.

Также фигурант публично распространил фейки об украинских защитниках на восточном фронте и назвал полномасштабную агрессию россии «обострением конфликта» между россией и Украиной.

«Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты его подрывной деятельности против государственной безопасности Украины.

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами его преступных действий», - сказано в сообщении.

Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления, в том числе проверяются факты возможного сотрудничества представителя УПЦ (МП) с российскими спецслужбами.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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