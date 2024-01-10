Експослушнику УПЦ МП, який поширював фейки про ЗСУ, повідомили про підозру

СБУ заявила, що колишній послушник Києво-Печерської лаври причетний до інформаційно-підривної діяльності на користь росії.

Служба безпеки України повідомила, що експослушнику УПЦ (МП), який виправдовував тимчасову окупацію Донецька та Луганська, повідомили про підозру. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

У спецслужбі заявили, що будучи кліриком УПЦ (МП), фігурант виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію частини території України, у тому числі Донецька та Луганська.

Також фігурант публічно поширив фейки про українських оборонців на східному фронті та назвав повномасштабну агресію рф «загостренням конфлікту» між росією та Україною.

«Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти його підривної діяльності проти державної безпеки України.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його злочинних дій», - сказано у повідомленні.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряються факти можливої співпраці представника УПЦ (МП) з російськими спецслужбами.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми із конфіскацією майна.

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