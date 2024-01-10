Киянам нагадали про роботу пунктів прийому новорічних ялинок

До утилізації приймають тільки живі дерева без декоративних прикрас.

Джерело фото: kyivzelenbud.com

У Києві жителі міста ялинки та сосни можуть здати на утилізацію у 44 пунктах прийому новорічних дерев.

Як зазначили у КМДА, під час екологічної утилізації утворюється щепа, яку використовують у зеленому господарстві. Зокрема, фахівці мульчують лунки молодих дерев – для захисту від перемерзання коренів і збереження вологи.

До утилізації приймають тільки живі дерева без декоративних прикрас. Пункти працюватимуть до 31 січня в кожному районі – в парках і скверах, а також на територіях комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень і лісопаркових господарств.

Ознайомитись із картою всіх 44 пунктів прийому можна на сайті КО «Київзеленбуд» (там, де не вказано графік роботи, здати ялинки можна в будь-який час, окрім комендантської години).

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