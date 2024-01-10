Киевлянам напомнили о работе пунктов приема новогодних елок

До утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений.

Источник фото: kyivzelenbud.com

В Киеве жители города елки и сосны могут сдать на утилизацию в 44 пунктах приема новогодних деревьев.

Как отметили в КГГА, во время экологической утилизации образуется щепа, используемая в зеленом хозяйстве. В частности, специалисты мульчируют лунки молодых деревьев – для защиты от перемерзания корней и сохранения влаги.

До утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений. Пункты будут работать до 31 января в каждом районе – в парках и скверах, а также на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

Ознакомиться с картой всех 44 пунктов приема можно на сайте КО «Киевзеленстрой» (там, где не указан график работы, сдать елки можно в любое время, кроме комендантского часа).

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