На Київщині директор товариства привласнив майже 180 000 грн під час ремонту у навчальному закладі

Зловмисник завищував вартість прямих витрат виконання робіт та обсяги використаних матеріалів, а також зазначав у відповідній документації неправдиві відомості.

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На Київщині правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику, який привласнив майже 180 тисяч гривень державних коштів.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, ексдиректор одного із товариств заволодів бюджетними грошима під час виконання робіт у навчальному закладі Вишгородського району, який постраждав внаслідок активних бойових дій на території регіону.

«32-річний зловмисник, користуючись своїм службовим становищем, завищував вартість прямих витрат виконання робіт та обсяги використаних матеріалів, а також зазначав у відповідній документації неправдиві відомості», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що загальна сума матеріальної шкоди, яку завдав правопорушник своїми діями державі, становить майже 180 тисяч гривень.

За фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, за процесуальним керівництвом Вишгородської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 ККУ).

Також у Броварському районі за аналогічними фактами відносно зловмисника до суду скеровані обвинувальні акти з матеріалами кримінального провадження.

Тепер зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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