Американська мережа ресторанів Subway потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни

НАЗК внесло американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни.

Джерело фото: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як пояснили у НАЗК, понад 500 ресторанів компанії продовжують працювати на ринку агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету рф. Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси «Яндекс», які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресорки.

Російська мережа Subway зараз є третьою за кількістю точок у Європі після Великобританії та Німеччини.

Після початку повномасштабного вторгнення, компанія не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в рф. Так, крім сплати податків до держбюджету держави-терориста, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи російську економіку та рівень зайнятості населення.

«Subway повідомила, що усіма ресторанами в країні незалежно володіють та управляють місцеві та головні франчайзі, тому ресторани залишаються відкритими в росії. Ця заява в частині неспроможності впливу на власних франчайзі не відповідає дійсності та фактично вводить в оману», - пишуть у НАЗК.

Також в Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було.

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