Від 211 тис до 1,2 млн грн — як отримати додаткові виплати у зв’язку з пораненням

Розмір допомоги визначається залежно від групи інвалідності та її причинного зв’язку.

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Одеський обласний ТЦК та СП нагадав, що кожен український військовослужбовець, який був поранений під час виконання бойового завдання, може розраховувати на одноразову грошову допомогу за будь-яке ушкодження здоров’я, яке призвело до втрати працездатності чи встановленню групи інвалідності. Вона може становити різний розмір, все буде залежати від висновків військово-лікарської комісії.

Її можна отримати як під час проходження служби, і вже після звільнення. Для цього треба мати висновок медико-соціальної експертної комісії з визначенням ступеня втрати працездатності та/або встановлення групи інвалідності.

Далі, якщо військовослужбовець ще проходить службу, то він подає до військової частини, чи до свого територіального центру комплектації та соціальної підтримки, якщо вже звільнений, наступні документи:

- Власноруч написану заяву про виплату одноразової грошової допомоги;

- Копію довідки про обставини травми; (видається командиром в/ч)

- Довідку МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності та рішення відповідної військово-медичної установи щодо визнання поранення;

- Довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;

- Копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видання й місце реєстрації, документа про присвоєння ідентифікаційного номера;

Якщо ВЛК визначила, що травма, захворювання, поранення чи контузія отримані при «захисті Батьківщини» чи при «виконанні обов’язків військової служби», то одноразову грошову виплату можна отримати як при втраті працездатності, так і при встановленні групи інвалідності.

Якщо ВЛК визначила, що травма, поранення, контузія, пов’язані з «проходженням військової служби» (наприклад, нещасний випадок), то одноразову грошову допомогу можна отримати тільки в разі встановлення інвалідності. При встановленні часткової втрати працездатності у відсотках (без встановлення інвалідності) виплату не передбачено.

Розмір виплат залежно від ступеня втрати працездатності та групи інвалідності:

У випадку встановлення ступеня втрати працездатності у відсотках (без встановлення інвалідності):

Розмір допомоги визначається у відсотках, які встановлено органами МСЕК, від 70-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

На 1 січня календарного року відповідно до дати, зазначеної в довідці МСЕК (на 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 028 грн).

Наприклад, 25 % × 70 × 3 028 = 52 990 грн.

У випадку встановлення групи інвалідності:

Розмір допомоги визначається залежно від групи інвалідності та її причинного зв’язку (з виконанням обов’язків військової служби, зокрема із захистом Батьківщини, чи з проходженням військової служби), виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

У 2024 році одноразову грошову допомогу в разі встановлення інвалідності, що пов’язана із захистом Батьківщини чи виконанням обов’язків військової служби визначено в таких розмірах:

1 група інвалідності 400-кратний прожитковий мінімум (1 211 200 грн);

2 група інвалідності 300-кратний прожитковий мінімум (908 400 грн);

3 група інвалідності 250-кратний прожитковий мінімум (757 000 грн).

У 2024 році одноразову грошову допомогу у разі встановлення інвалідності, що пов’язана з проходженням військової служби визначено в таких розмірах:

1 група інвалідності 120-кратний прожитковий мінімум (363 360 грн);

2 група інвалідності 90-кратний прожитковий мінімум (272 520 грн);

3 група інвалідності 70-кратний прожитковий мінімум (211 960 грн).

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