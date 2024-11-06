Аліменти від держави — кому виплачуються, за яких умов та куди звертатися

Як призначається та виплачується тимчасова державна допомога дітям.

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Координаційний центр з надання правничої допомоги нагадує порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям.

Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

відомості про одного з батьків внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;

стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

місце проживання одного з батьків не встановлено.

На який термін призначається допомога

Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років.

Хто призначає допомогу

Призначення і виплата тимчасової допомоги здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах рад за задекларованим місцем проживання одного з батьків, який утримує дитину.

Куди звернутись для отримання допомоги

Заяви з необхідними документами для призначення тимчасової допомоги приймаються від громадян:

органами соціального захисту населення;

уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

посадовими особами центру надання адміністративних послуг.

Заява з необхідними документами та відомостями про призначення тимчасової допомоги може бути подана в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Якщо особа вже отримує будь-який з видів державної допомоги, які призначаються органами соціального захисту населення, відомості про розмір допомоги враховуються такими органами без її декларування.

Перелік документів для призначення допомоги

Для призначення тимчасової допомоги особа подає:

заяву;

копію свідоцтва про народження дитини;

декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

довідку про доходи в разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення.

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:

заява, викладена у довільній формі, що містить відомості, які дають змогу ідентифікувати одного з батьків, а також відомості про єдиний унікальний номер судової справи або дату ухвалення судового рішення;

копія рішення суду (виконавчого листа) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;

довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;

повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання одного з батьків дитини не встановлено.

Термін розгляду заяви для отримання допомоги

Рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги приймається органом соціального захисту населення протягом 10 календарних днів після надходження усіх необхідних документів.

Який розмір допомоги

Тимчасова допомога призначається з урахуванням матеріального стану сім’ї, в якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір допомоги:

для дітей до 6 років – 2563,00 грн. для дітей від 6-18 років – 3196,00 грн.

Як виплачується допомога

Тимчасова допомога виплачується шляхом перерахування коштів одержувачу на його особовий рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку або через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта”.

Перерахунок розміру допомоги

Перерахування розміру тимчасової допомоги проводиться органом соціального захисту населення:

з дня досягнення дитиною відповідного віку;

у разі встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Тимчасова допомога не призначається, якщо:

дитина перебуває під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні;

відсутні відомості про одного з батьків у Єдиному реєстрі боржників;

заявник у місячний строк не подав необхідних документів, які додаються до заяви.

Виплата тимчасової допомоги припиняється у разі:

встановлення місця проживання особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду;

виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину;

досягнення дитиною 18-річного віку;

виконання в повному обсязі зобов’язань одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;

влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання;

скасування або визнання усиновлення недійсним;

усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);

відмови від стягнення аліментів;

добровільного виконання рішення суду особою, зобов’язаною сплачувати аліменти;

скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів;

смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;

смерті одного з батьків, зобов’язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим;

позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав;

відібрання дитини від одного з батьків, який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав;

встановлення над дитиною опіки чи піклування;

сплати аліментів одним з батьків.

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