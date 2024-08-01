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У США юристи отримали рекомендації щодо використання штучного інтелекту

12:50, 1 серпня 2024
Юристи, які використовують ШІ, повинні дотримуватись правил етики — Американської асоціації юристів.
У США юристи отримали рекомендації щодо використання штучного інтелекту
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Американська асоціація юристів заявила, що юристи мають остерігатися етичних порушень, якщо вони використовують у своїй роботі генеративний штучний інтелект.

Комітет Американської асоціації юристів (ABA) з питань генеративного штучного інтелекту в рекомендаціях, опублікованих 29 липня, наголосив, що юристи, які використовують цю технологію, повинні «повною мірою враховувати» свої етичні зобов'язання щодо захисту клієнтів, включаючи обов'язки, пов'язані з компетентністю юриста, конфіденційністю даних клієнтів, комунікацією та гонорарами.

У документі зазначається, що інструменти ШІ можуть допомогти юристам підвищити ефективність, але можуть нести ризики, такі як генерація неточних результатів. Юристи також повинні спробувати запобігти ненавмисному розкриттю або доступу до інформації клієнта і повинні подумати, чи потрібно їм повідомляти клієнта про використання генеративних технологій ШІ.

Використання ШІ призвело до того, що юристи почали посилатися на неіснуючі справи або давати неточний аналіз. «Навіть ненавмисне спотворення інформації в суді може спричинити спотворення фактів», і відповідно до правил професійної етики, юристам слід перевіряти точність усіх результатів, йдеться у висновку.

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