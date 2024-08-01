В США юристы получили рекомендации по использованию искусственного интеллекта

Юристы, использующие ИИ, должны соблюдать правила этики — Американская ассоциации юристов.

Американская ассоциация юристов заявила, что юристы должны остерегаться этических нарушений, если они используют в своей работе генеративный искусственный интеллект.

Комитет Американской ассоциации юристов (ABA) по вопросам генеративного искусственного интеллекта в рекомендациях, которые были опубликованы 29 июля, заявил, что юристы, использующие эту технологию, должны «в полной мере учитывать» свои этические обязательства по защите клиентов, включая обязанности, связанные с компетентностью юриста, конфиденциальностью данных клиентов, коммуникацией и гонорарами.

В документе отмечается, что инструменты ИИ могут помочь юристам повысить эффективность, но также могут нести риски, такие как генерация неточных результатов. Юристы также должны попытаться предотвратить непреднамеренное раскрытие или доступ к информации клиента и должны подумать, нужно ли им сообщать клиенту об использовании генеративных технологий ИИ.

Использование ИИ привело к тому, что юристы стали ссылаться на несуществующие дела или давать неточный анализ. «Даже непреднамеренное искажение информации в суде может повлечь за собой искажение фактов», и в соответствии с правилами профессиональной этики, юристам следует проверять точность всех результатов, говорится в заключении.

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