«Настоящая игра начинается»: Netflix показал тизер второго сезона сериала «Игра в кальмара»

Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет на экраны 26 декабря 2024 года.

Netflix обнародовал первый тизер второго сезона популярного сериала «Игра в кальмара», который зрители смогут увидеть 26 декабря 2024 года. Финальный сезон сериала планируют выпустить в 2025 году.

В новом сезоне вернется Ли Чон Че в роли Сон Ги Хуна, главного героя первого сезона. Ви Ха Чжун продолжит играть роль молодого офицера полиции, расследующего исчезновение своего брата, а Ли Бьон Хон снова появится в качестве ведущего смертельной игры. Тизер завершается фразой: «Настоящая игра начинается».

«Настоящая игра начинается», - говорится в видео.

Сюжет второго сезона разворачивается три года после победы Ги Хуна в «Игре в кальмара». Он продолжает искать организаторов игры и пытается положить конец их порочному бизнесу. Используя выигранные деньги, Ги Хун начинает свое расследование с поисков человека в крутом костюме, который играет в ddakji в метро. Однако его путь к уничтожению организации оказывается опаснее, чем он мог представить: для завершения игры ему снова придется в нее войти.

Первый сезон сериала стал самым популярным в истории Netflix, с более чем 1,65 миллиарда часов просмотров за первые 28 дней после премьеры в сентябре 2021 года. «Игра в кальмара» - южнокорейский триллер о выживании, где группе из 456 человек предлагается выиграть огромную сумму денег, играя в серию детских игр, но за проигрыш грозит смерть.

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